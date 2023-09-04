男篮世界杯现恐怖意外 一球员遭肘击须切除一颗肾脏

据塞尔维亚国家队队医透露，在西马尼奇手术后的康复过程中，受伤的肾脏组织功能发生变化，导致他必须切除一颗肾脏。

（马尼拉综合电）因在男篮世界杯上被南苏丹球员肘击，塞尔维亚球员西马尼奇（Simanic）须切除一颗肾脏。

在8月30日的一场男篮世界杯小组赛中，替补出场的塞尔维亚前锋西马尼奇在一次防守中被南苏丹球员奥莫特（Omot）肘击，受伤离场，当时距离比赛结束仅剩1分50秒。

裁判当时查看回放，并没有对奥莫特做出任何判罚，塞尔维亚最终在该场比赛中以115比83取胜。

西马尼奇受伤后第一时间被送往马尼拉当地的医院。据塞尔维亚媒体Telegraf.rs报道，西马尼奇当天晚上就接受了手术。塞尔维亚篮协随后也发公告称，西马尼奇在手术后感觉良好。

岂料，塞尔维亚国家队队医德拉甘·拉多瓦诺维奇（Dragan Radovanovic）却在星期一（9月4日）表示，西马尼奇受伤的肾脏组织功能在手术后的康复过程中发生变化，必须切除一颗肾脏。

塞尔维亚男篮主帅佩西奇（Pesic）则透露，在当地很难找到合适的供血，西马尼奇的肾脏功能因此出现了问题。

西马尼奇年仅25岁，在2022年休赛期为犹他爵士（Utah Jazz）出战了NBA夏季联赛，上赛季则效力于西班牙球队萨拉戈萨（Zaragoza）。

他在本届世界杯三场小组赛中，一共出战了20分钟，上仗甚至只打了两分钟。

奥莫特赛后在接受采访时也诚心道歉，他说：“很抱歉，我不是肮脏的球员，我希望你能早日痊愈，我会为你祈祷。我要向你道歉，也要向所有看到这个画面的人道歉。”

八强出炉 美国不再一枝独秀

塞尔维亚目前已顺利通过两个小组赛阶段的争夺，闯入男篮世界杯八强，他们的下一个对手是本届赛事的最大黑马立陶宛。

美国将在八强赛中挑战意大利，另一支夺冠热门球队德国则将对垒拉脱维亚，加拿大与斯洛文尼亚狭路相逢。

在这八支队伍中，只有立陶宛和德国拿到了五连胜佳绩，表现非常强劲。

上一仗与斯洛文尼亚的对决，德国以100比71大胜对手，施罗德表现出众，全场贡献了24分、两个篮板、10次助攻和一次盖帽的数据。在这名多伦多猛禽控卫的带领下，德国也成为了本次世界杯的夺冠最大热门之一。

至于立陶宛，这支球队上仗以110比104，送给实力强劲的美国在男篮世界杯中的首败，相信这场胜利足以给其他球队敲响一记警钟，而立陶宛在接下来的比赛中也会继续扮演搅局者的角色，甚至有望战到最后。

本届男篮世界杯八强赛将在星期二（9月5日）开打，冠军将于9月10日诞生。