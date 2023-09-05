内马尔：效力大巴黎 日子如地狱

（里约热内卢综合电）巴西球星内马尔（Neymar）表示，他和梅西（Messi）在巴黎圣日耳曼（PSG）的日子活得如在地狱之中。

内马尔于今年6月接受了拉丁美洲Globo电视采访，但这段访谈内容在星期一（9月4日）才公之于众。内马尔在采访中，谈到了他与前队友梅西在巴黎圣日耳曼时的复杂心情。

内马尔说，自己为梅西上个赛季取得的成绩感到高兴，但同时也为梅西的遭遇感到难过，“因为他生活在‘硬币的两面’。他和阿根廷队一起去了天堂，近年来赢得了一切。但在巴黎圣日耳曼，他经历了地狱，他和我都经历了地狱。”

内马尔也因这样的遭遇而感到沮丧，他认为，他们之所以想要加入这支法甲球队是因为他们想尽最大努力，成为冠军。“这就是为什么我们又开始一起组队，并肩作战，创造历史。但不幸的是，我们没能成功。”

上个赛季，巴黎圣日耳曼在法甲联赛中以一分的优势惊险夺冠，但在欧冠赛场，球队以0比3的总比分不敌德甲的拜仁慕尼黑（Bayern Munich），止步16强。

相比于梅西在场下的谦逊寡言，内马尔的这番话也道出了上赛季巴黎圣日耳曼更衣室关系的不和睦。

内马尔说：“当今的世界已经改变了很多，所有这些对肤色的偏见……看到一个朋友经历这些，我很难过。不仅仅是对他的遭遇感到难过，而是对所有经历过这种情况，甚至每天都在经历这种情况的人感到难过。”