郑钦文美网完胜上届亚军 生涯首闯大满贯赛八强

（纽约综合电）中国女将郑钦文星期二（9月5日）在美国网球公开赛表现神勇，以6比2、6比4击败来自突尼斯的昂斯·加博尔（Ons Jabeur），缔造个人在大满贯赛的最佳成绩。

这是20岁的郑钦文首次打入大满贯赛八强，此前她最好的成绩是2022年法国公开赛16强。

此役与赛会五号种子昂斯交手，郑钦文完全掌控局面，在进攻上完全压制了对手。郑钦文首盘两次打破昂斯的发球局。次盘，郑钦文保持火热的手感，早早就取得5比2的领先，但顽强的昂斯成功回破，将比分扳至3比5。

郑钦文没有再浪费机会，在发球局成功保发，获得胜利的同时也取得了晋级资格，创造个人职业生涯在大满贯赛的最好成绩。

她赛后说：““这对我来说是一场令人印象深刻的胜利！能在这么大的球场比赛并有好的表现，我非常开心和兴奋。对方是一名出色的球员，球路多变，所以我必须打出侵略性，要靠进攻赢得比赛。”

郑钦文是目前世界排名最高的中国女单，也是历来第四名打入美网八强的中国女单。在此之前，王蔷、彭帅和李娜都成功晋级过复赛。

23号种子郑钦文下一轮将迎来艰巨挑战，对手是即将登顶世界第一的白罗斯好手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），后者在16强赛以6比1、6比3击败俄罗斯的达丽娅·卡萨金娜（Daria Kasatkina）

女单前八种子中已有五名球员遭淘汰，最新出局的是三号种子杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula），她在美国内战中1比6、3比6败给同袍麦迪逊·凯斯（Madison Keys）。

阿尔卡拉斯战胜意大利的阿纳尔迪晋级复赛。（法新社）

阿尔卡拉斯晋级复赛

男单方面，头号种子兼上届冠军西班牙的阿尔拉卡斯（Alcaraz）朝着卫冕之路高歌猛进，仅用时1小时57分钟便以6比3、6比3、6比4战胜意大利的阿纳尔迪（Arnaldi），进入八强之轮。

阿尔卡拉斯下一轮将与2020年赛会亚军兹维列夫（Zverev，德国）争夺晋级资格。