塞尔维亚携手美国杀入男篮世界杯四强

（马尼拉综合电）塞尔维亚星期二（9月5日）在男篮世界杯复赛中以87比68大胜立陶宛，美国100比63血虐意大利，双双晋级四强。

这是塞尔维亚在近四届男篮世界杯比赛中第三次杀入四强。2010年的男篮世界杯，塞尔维亚晋级半决赛，2014年闯入决赛，2019年则获得第五名。

首节比赛双方打得难分难解，但次节立陶宛进入得分荒，塞尔维亚控卫博格达诺维奇（Bogdanovic）接连外线命中，帮助球队扩大比分。下半场立陶宛不断缩小分差，但塞尔维亚在第三节后半段又打出一波17比4的攻势，最终轻松拿下比赛。

此役砍下全场最高的21分、外加四个篮板和三次助攻的博格达诺维奇赛后也提到正在养伤（失去一个肾脏）的队友西马尼奇（Simanic），后者在赛前更是不忘给他们发消息加油打气。

博格达诺维奇说：“西马尼奇与我们同在，他给了我们惊人的力量。对于他来说，在发生了那么大件事情之后，他依然想到了我们，他让我们团结起来，他很了不起。这场胜利是送给他的。”

立陶宛这边，小前锋塞德克斯基斯（Sedekerskis）摘得全队最高的14分。他在赛后说：“我不知道今天发生了什么事。他们打得更有侵略性，防守也更好，而我们无法进入自己的节奏。”

知耻而后勇 美国拿意大利开刀

意大利球员眼巴巴地看着美国的班切罗（8号）在篮下送出暴扣。（法新社）

上一仗输给立陶宛的美国知耻而后勇，首节比赛就以24比14净胜意大利10分。次节意大利陷入得分荒，被美国打出一波22比10，美国46比24进入下半场。

易边再战，美国开场连续送出三记三分球，以行云流水般的进攻彻底打垮意大利防线。效力于印第安纳溜马（Indiana Pacers）的全明星后卫哈利伯顿（Haliburton）在第三节哨响前与班切罗（Banchero）玩起胯下空中接力，美国单节狂揽37分，末节比赛也因此成为垃圾时间，最终美国以100比63大胜。