西班牙女足功勋主帅比尔达遭解雇

（马德里综合电）原本就不受欢迎，并在一开始支持“唇吻门”事件男主角、西班牙足总会长卢比亚莱斯（Rubiales）的女队主帅比尔达（Vilda）遭到解雇。

西班牙足总星期二（9月5日）官方宣布，足总决定取消比尔达担任体育总监和女足国家队教练的职务。西班牙足总称：“这位教练对女足的显著发展起到了关键作用，使西班牙成为世界冠军，在国际足联排名中升到了第二名。”

西班牙足总：解雇比尔达后将继续改善球队管理

西班牙足总也指出，解雇比尔达是“唇吻门”事件后续治理中“一系列重组措施的第一步”。接下来总会还将不断改善球队的管理计划，尽快修复国家队的国际形象。

比尔达现年42岁，2015年出任西班牙女足主帅，在今夏进行的女足世界杯上率队一路过关斩将，并在决赛中1比0击败英格兰，历史首夺女足世界杯冠军。

然而，西班牙足总会长卢比亚莱斯在夺冠庆祝活动中，嘴对嘴亲吻球员珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso），后者事后表示“不舒服”，引发了这次的“唇吻门”事件。在事件发生后的最初几天，与卢比亚莱斯关系密切的比尔达一直对他表示支持。

蒙塞·汤姆执教西班牙女足 为首位女主帅

在比尔达被解雇之际，西班牙足总也任命了有史以来的首位女主帅蒙塞·汤姆（Montse Tome）来执教这支新科世界杯冠军。蒙塞自2018年以来，一直担任球队助理教练一职。

尽管比尔达带队成绩出色，但他与队员之间的关系一直不融洽。据悉，在上一届女足欧锦赛后，曾闹出15名球员罢训的事件。