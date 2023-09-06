运动员金牌之“重” 冯天薇如何对抗心理压力？

心理健康影响广泛，轻则影响睡眠、食欲不振，重则引发焦虑与抑郁。《联合早报》推出运动员心理健康系列，分成四个部分，和本地健儿与心理专家畅谈如何在赛场内外维护心理健康。本期请来乒乓名将冯天薇分享她在职业生涯中如何克服心理问题。

日本网球名将大坂直美坦言自己长期受到心理抑郁的困扰，接连退出多项比赛，暂离网坛；美国体操女王西蒙妮·拜尔斯在东京奥运会比赛期间，因心理健康问题，先后退出了东京奥运会体操女子团体和个人全能比赛，放弃卫冕机会；曾与我国泳将约瑟林同场竞技的德雷塞尔，尽管金牌无数，但比赛的压力还是让他陷入焦虑情绪，最终决定暂时离开泳坛克服心理问题。

运动员强壮的身躯下，他们的内心是不是也一样无坚不摧？

不是的。

新加坡乒乓球名将冯天薇过去15年为我国取得多项成就，比如世锦赛金牌，奥运会银牌，以及十几枚共运会和东运会金牌。在这过程中，她在职业的不同阶段面临着不同的情绪压力，甚至还引发焦虑导致失眠。她近日与《联合早报》记者分享，心理健康如何影响运动员在场上的表现。

健康上场比赛的运动员才能取得佳绩，这所谓的“健康”并不单指身体上，还有心理上。心理出现问题往往会影响身体表现，但心理不健康不代表有病，不健康和有病是两种不同性质的问题。只是，如果不健康的情绪没得到排解，就会越来越严重。

冯天薇说：“身体健康当然包括精神健康。心理健康是很重要的，因为它不易察觉。身体哪里痛，有不舒服，大家都容易察觉，心理不健康包括情绪不好、抑郁、低落和失眠症状，这种大家不会认为是心理出现了问题，是非常隐性的。”

她认为，心理健康在很大程度上比身体还难医治，因为身体痛可以通过打针、开刀来治疗，但心理方面的问题看不见摸不着，很难一下子治好。

金牌运动员就得一直赢吗？

对于我国顶级运动员，如冯天薇、游泳奥运冠军约瑟林和羽毛球世锦赛冠军骆建佑来说，取得好成绩看起来轻而易举，但他们其实背负着很大的压力。许多人认为他们是新加坡最好的运动员，他们得一直赢。

冯天薇（中）在2008年北京奥运会与队友王越古（左）和李佳薇赢得女团银牌，缔造新加坡在奥运乒乓球项目的最好成绩。（档案照片）

但比赛充满偶然性，要一直赢下去是很难做到的。冯天薇说：“有一段时间觉得自己沉浸在大家的期望里，他们希望我一直赢，我也希望一直赢。如此一来，心态被束缚着，也不能在场上充分做自己。”

是什么样的束缚？她解释道：“比如想到哪些战术，或是哪些比较冒险性的尝试，但又想到自己要赢，就会影响在场上的判断。这些因素导致比赛成绩不是很理想。”

冯天薇从出道到退役的十几年里，一直有一个心理老师帮她缓解情绪，她在这过程中意识到，也许是心理原因导致自己在场上不果断、不坚决，因此会去咨询心理老师。在运动心理这方面，场上表现和赛前准备占了比赛当中很大的部分。

在2016年里约奥运会结束后，冯天薇不获我国乒乓球总会续约，单飞的她须一个人处理很多事。从2018年到2022年，她时常一整夜都无法入睡，当时她将这个状态归咎于比赛压力大，后来退役了，接触运动心理学才发现，其实自己那时候产生了焦虑情绪，影响到了心理健康。

“自己当时整夜不能睡觉，比赛很辛苦，训练很累，但晚上睡眠很差。输了比赛后整晚都睡不着，一直到第二天早上七八点才睡着。一开始我觉得是压力太大，太把比赛成绩当回事，后来反思了，自己去分析了，发现这不是能控制的，可能就是所谓的焦虑情绪。”

焦虑情绪产生后自己没法去控制和消化，导致出现失眠症状，长时间不好就会变成慢性状态。

冯天薇在役期间时常和心理老师聊她面对的问题，但她没想到那时候的焦虑是心理问题，以为只是身体原因。她说，心理老师的作用是告诉运动员在什么时候要用什么方式去思考，准备比赛不仅仅是准备技术和战术，还有心理上的准备。

“人，是一个综合性的系统，要有思想和思考来支配你的战术。除了准备战术，还要练思想、承受能力和抗压能力。所以我还是蛮重视心理层面的问题。”

离开赛场的冯天薇目前在北京念书，上个月回国获颁新加坡体育奖年度最佳女运动员奖项。（档案照片）

心理压力源于多方面因素

冯天薇说，作为运动员，单单赛场上的输赢并不太会影响运动员的心理健康。面对年轻运动员的冲击、技术面临淘汰、身体和年龄到了瓶颈，以及赛场以外的问题却因一直要训练和比赛无法解决，诸如此类的事件才会造成心理压力。

她说：“当一个职业运动员有很多无形的压力，我们不能休息几天不训练，休息一两天就会发慌。你会觉得别人都在练而我没有练，这种无形的压力。和年轻运动员比，如何保持身体状态和体能，这种东西每天都在思考，都是一种压力。

“谈恋爱失恋了，但不能拿出一段时间去处理，或是家里有事，还要一直训练和比赛，又或是和教练在国家队有问题没有解决，但得继续训练、比赛……在这种情况，外界因素再加上你的比赛失利，这些东西综合起来，才会让一个运动员觉得压力很大。”

当运动员面对这些不可回避的问题时，他们也有积分压力。明知道自己得去休息一段时间调整状态，但又希望多拿积分，以提高或保持排名，这种时候，他们整个人的状态是不好的。

一个人能承受的压力有限。运动员也是普通人，只是有时候大家都忘了这一点，带伤参赛其实并不是勇气的象征，我们不该忽视运动员心理层面的问题。