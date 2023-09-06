乔科维奇再进美网四强

乔科维奇创纪录第47次闯进大满贯赛半决赛，超越瑞士名宿费德雷尔此前创下的46次纪录。

（纽约综合电）来自塞尔维亚的乔科维奇（Djokovic）在星期二（9月5日）的美国网球公开赛中以3比0击败美国选手弗里茨（Fritz），创纪录第47次闯进大满贯赛半决赛。美国小将可可·高芙（Coco Gauff）也在2比0轻取拉脱维亚选手叶连娜·奥斯塔彭科（Jelena Ostapenko）后，保住首夺大满贯冠军的希望。

面对赛会第九号种子弗里茨，乔科维奇以6比1、6比4、6比4取得对前者的八连胜，职业生涯第47次闯入大满贯赛半决赛，成功超过瑞士名宿费德雷尔（Federer）此前创下的46次纪录。

现年36岁的乔科维奇也是三届美网冠军，他坦言，在他目前这个年纪，每踏上球场都是一次难得的机会。“我不知道还能得到多少机会，所以我会尽可能地享受它。”

“我在这个球场上打过很多史诗级般的比赛。对于接下来的四强赛事，我迫不及待。”

美国选手弗里茨在比赛中正手回球，他在赛后为自己本场比赛的发挥不佳感到懊恼。（法新社）

本场比赛，弗里茨在12个破发点中竟意外浪费了10个，赛后他也为自己糟糕的表现感到懊恼不已。他说：“他（乔科维奇）打得很稳定，而我在很多重要的得分点上表现得不够好。”

接下来，乔科维奇将在半决赛中与20岁美国小将谢尔顿（Shelton）首度交锋，后者稍早前以6比2、3比6、7比6（9比7）、6比2战胜同胞蒂亚菲（Tiafoe）。

可可首进美网四强

女单方面，美国19岁小将可可直落两局轻取叶连娜，职业生涯首次闯进美网四强。两盘比分为6比0和6比2，仅耗时1小时零8分钟。

在叶连娜第四轮淘汰卫冕冠军、世界排名第一的伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）后，外界普遍期待她能与东道主球员可可上演巅峰对决。然而这名拉脱维亚女将似乎还没从上一场比赛中缓过神来，全场比赛出现了36次非受迫性失误，足足比可可多出22次。

美国小将可可（右）获胜后，与对手叶连娜相拥。（路透社）

叶连娜赛后抱怨说：“我认为要从那些夜间比赛中恢复过来真的很难，因为在与世界排名第一的伊加打完之后，我凌晨5点才能睡。可能你有七八个小时的睡眠，但这并不能让你完全恢复。”

从比分上来看，可可此役收获碾压性的胜利，但她并不认为这场胜利来之容易。她说：“整场比赛下来我并没有很轻松的感觉，即使是在赛点。无论比分如何，她都有能力反击，所以我只是想打好每一个球，打得刁钻一点。”

可可接下来将对垒来自捷克的赛会10号种子卡洛琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova），后者稍早前以6比0、6比3淘汰罗马尼亚球员索拉娜·科斯蒂亚（Sorana Cirstea）。