莱斯特前老板坠机亡 报告：系统故障无法挽回

（伦敦综合电）莱斯特（Leicester）泰国籍前老板维猜和另四人五年前在直升机坠毁悲剧中丧生。本星期三（9月6日）出炉的最终报告显示，机师斯瓦弗尔没有任何过失，因尾旋翼控制系统故障所导致的坠机是机师完全无法挽回的。

这起意外是在2018年10月27日，于莱斯特主场踢平西哈姆（West Ham）的英超联赛结束后不久发生，当时震惊全球。

根据英国空难调查委员会的报告，53岁的斯瓦弗尔在危急时刻做了最恰当的举动，包括缓冲冲击，但始终无法重新控制直升机。机上五人中的四人在初次坠地冲击中存活，但因为坠地后由于燃油泄漏引发的大火丧生。

直升机坠地后引发大火及爆炸，让机上乘客逃生无门。（路透社）

调查发现，机师脚踏板与直升机的尾旋翼控制系统因连接故障，导致直升机做了一个向右的急转弯，完全无法控制。这一灾难性的故障导致飞机快速旋转了五圈。

失事的直升机由意大利莱昂纳多（Leornardo）公司生产，型号是AW169。事发后公司对机型发布了16则服务通告，包括对机型实施额外检查的要求。

代表维猜、斯瓦弗尔，以及同样丧命的斯瓦弗尔伴侣伊莎贝拉家人的诉讼专家斯图尔特说，后两者家人所提出的诉讼已经在意大利展开，维猜的家人也考虑对他们采取法律行动。

终年60岁的维猜是泰国免税店业王权集团（King Power）的创办人，他当时是泰国的第五大富豪。他在2010年收购莱斯特后，深受球迷爱戴，并让莱斯特在2016年以黑马姿态夺下英超冠军。目前莱斯特及王权集团由维猜的小儿子埃亚瓦特担任球队主席。