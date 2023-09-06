约瑟林缺席本届亚运会 我国选手争取短距离夺金

五年前为新加坡在雅加达亚运会取得二金二铜的约瑟林今年不会出战，我国泳队在来临比赛没有绝对夺金保障，不过如果他们能在男子50米自由泳和男子50米蝶泳交出个人最好成绩，将有希望获得金牌。

新加坡游泳队在2018年雅加达亚运会收获颇丰，以二金一银三铜排名总奖牌榜第三。五年已过，他们即将启程前往中国参加杭州亚运会，国家队主教练陈利裕坦言要超越上届成绩非常困难。

我国泳队将在9月20日启程，一共有23名泳手将参赛。

我国泳队进入“后约瑟林时代”

在雅加达亚运会为我国带回奖牌的部分泳手不会出战本届亚运会，我国奥运冠军约瑟林当时在男子50米和100米蝶泳夺冠，在男子4X100米自由泳和4X200米自由泳接力赛也随队获得铜牌。他这次不会随队参赛，男子蝶泳将由张正伟、李君杰和柯正文出战。

我国奥运冠军约瑟林不会参加本届亚运会。（档案照片）

陈利裕星期三（9月6日）在华侨银行游泳中心接受媒体访问时说：“这次的情况会比上次更加艰难，特别是在中国比赛，他们为此做足了准备。我们的泳手会努力游出个人最好成绩，如果可以获得奖牌那会是个自然而然的过程。”

从我国选手的个人最佳成绩来看，男子50米自由泳和男子50米蝶泳是最有可能夺金的项目。我国泳将陈永进今年5月在柬埔寨东南亚运动会以21秒91夺冠，并达到2024年巴黎奥运会A标，这项成绩足以排名今年亚洲第二名，仅落后香港泳手何甄陶（21秒86）。

张正伟在50米蝶泳的最好成绩是23秒03，他去年不只赢得河内东运会金牌，还在伯明翰共和联邦运动会斩获银牌，是当时唯一晋级决赛的亚洲泳手。不过张正伟今年不在最佳状态，他在柬埔寨东运会所参加的个人项目都取得银牌，皆败给队友。

我国国家队主教练陈利裕受访时说，今年的情况比五年前更艰难。（档案照片）

陈永进：想达到多一个奥运A标

今年亚洲泳手在50米蝶泳的最快成绩（23秒13）由日本泳手川本武史缔造，若张正伟在最佳状态，他将有可能在这个项目站上最高领奖台。

因此，陈利裕也说：“如果是在好日子，我们可能可以带回两枚金牌。如果不顺利，我们也有可能什么奖牌都没有。我们最有希望夺金的项目是短距离冲刺，但这个项目的偶然性非常高，如果我们的泳手在最佳状态，他们可以挑战奖牌。”

21岁的陈永进是我国泳队目前唯一一位达到奥运A标的泳手，他五年前在亚运会随队获得男子4X100米自由泳和4X200米自由泳接力铜牌。

他不久前刚结束兵役，斯坦福大学允许他延迟上学，因此他会在本地训练并参加亚运会，之后才到美国念书。

第二次参加亚运会的他说：“对我个人来说，我的目标是打破个人最佳成绩，我也希望达到100米自由泳奥运A标，再突破50米自由泳，如果能取得奖牌，会是额外奖励。我不认为我是奖牌争夺者，那样会为自己增加压力，我就只是专注在我能控制的事上。”

与陈永进同时受访的沈恩夷是亚运会新兵，当媒体让陈永进以前辈身份给予沈恩夷忠告时，他笑说：“为意想不到的事做好心理准备。”

陈永进是目前唯一一位达到巴黎奥运会A标的新加坡泳手。（档案照片）

我国泳队新兵加入

除了柯家三姐弟柯婷文、柯正文和柯敬文会亮相本届亚运会，我国新“蛙后”沈恩夷的妹妹沈恩彤也会加入了新加坡队。

沈恩彤擅长仰泳，而这正是我国泳队最弱的项目，沈恩彤的到来或许能组一支沈氏姐妹和柯家姐妹接力队。柯婷文和柯敬文分别是自由泳和蝶泳，沈恩夷和沈恩彤则是蛙泳和仰泳。

我国女队在上届的亚运会成绩不错，何如恩当时获得50米蛙泳银牌，身为新蛙后的沈恩夷并没有为此感到压力，她选择不给自己设太高期望。

她说：“我对自己的期望很低。我觉得这样对我更好，因为我也不知道能期待什么，我不想要把期望设得太高然后失望。我在这几年从经验中学到，这样做对我接下来的比赛不利，所以我就想着去享受比赛，然后继续进步。”

沈恩夷在女子100米蛙泳成绩排名最靠前，她以1分07秒65位列今年亚洲第五，排在日本泳手青木玲绪树和铃木聪美，以及两名中国泳手唐钱婷和杨畅之后。

中国蛙王覃海洋在两个月前的世锦赛实现蛙泳金牌套餐，连续获得50米、100米和200米金牌。（法新社）

东道主中国有望成大赢家

在7月结束的福冈世界水上运动锦标赛中，中国泳队获得五金三银八铜共16枚奖牌，远甩其他亚洲国家，日本和韩国的成绩分别是二枚铜牌和一枚铜牌。

中国“蛙王”覃海洋和“蝶后”张雨霏将继续为中国进账金牌，他们目前状态非常出色，覃海洋包揽男子50米、100米和200米蛙泳金牌，张雨霏则拿下女子100米蝶泳金牌和50米蝶泳银牌。

新加坡泳队参赛名单

林乙暄、林香杞、曾子怡、徐汶仪、邱玲、颜欣慧、陈诗敏、柯敬文、沈恩夷、沈恩彤、柯婷文；

阿尔迪、蔡亦首、林峻纬、林家祥、陈永进、洪玮、李君杰、柯正文、张正伟、陈恩、郑诠龙、马哈比尔