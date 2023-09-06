幼狮东运惨败后首场正式比赛 0比3不敌也门

“幼狮”新加坡22岁及以下（U22）男子足球队经历东南亚运动会七球惨案后首次参加正式比赛，但他们星期三（9月6日）傍晚在越南举行的U23亚洲杯外围赛C组首场小组赛出师不利，0比3输给也门。

我国在今年5月东运会小组垫底出局，0比7惨败马来西亚更是引起本地民众哗然。足总进行了检讨工作及宣布推出十大改革建议。球队主教练胡添豪离职后，前主帅纳兹里回锅任教。

和东运会不同，这次我国有充足时间筹备U23外围赛。球员们在8月21日到9月3日到泰国训练，和当地球队交手，过后才飞到越南参赛。

我国的小组对手为越南、也门和关岛。根据赛制，11个小组第一和四个成绩较佳的第二名将取得明年在卡塔尔参加U23亚洲杯正赛的资格。但在输掉本场比赛后，考虑到我国还要对上小组实力最强的东道主越南，拿到正赛资格的机会已十分渺茫。

上半场最后15分钟龙门三次失守

这场比赛我国实际上场面不输也门，但对手创造和把握机会的能力远比我国来得好。幼狮前30分钟虽然还守得住对方，但下来15分钟却被对手三度洞穿大门。

也门前锋兼队长阿末·马赫第32分钟接到队友艾沙拉法左路传中，凌空射门得分。中场哈姆查·哈纳什九分钟后在禁区外低射破门，为也门扩大领先优势。

但最令人泄气的还是第三个丢球，我国后卫张家俊的传球被艾沙拉法截断后，后者马上往前传出中高球，张家俊反应不及，阿末·马赫从后高速追上面对门将，为也门再进一球。这个不该有的丢球也让纳兹里无可奈何，在场边高举双臂表达不满。

幼狮在下半场的表现大有改进，没有让也门取得太多机会，自己也创造了不少机会，无奈缺少一些运气。19岁的罗布森（Ajay Robson）第81分钟右路连续过人后闯入禁区，传球给前锋阿都拉萨，但他的凌空射门打在横梁上。

我国最终0比3落败，下一场将在星期六（9月9日）傍晚5时对垒小组实力最弱的太平洋岛屿关岛，有望取得首胜。关岛在较晚进行的另一场比赛中，0比6惨败给越南。