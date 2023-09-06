终结拉脱维亚黑马之旅 德国险胜进男篮世界杯四强

尽管主将施罗德（Schroder）不在状态，但瓦格纳兄弟和其他队友挺身而出，带领德国在男篮世界杯八强赛以81比79险胜拉脱维亚，终结对手的黑马之旅，继2002年后再次闯入半决赛。

首次参赛的拉脱维亚本场紧咬德国，甚至在第一节初段以13比3领先。德国追近比分后，两队你来我往。本场比赛出现七次同分，15次领先队伍轮动的情况，可见赛况胶着。

在还剩下30秒左右时，拉脱维亚仅以两分落后。施罗德两分球不中后，拉脱维亚还有最后一攻，贝尔坦斯（Bertans）大胆射出三分球，但无法成为球队英雄，最后79比81落败。

施罗德：这是我历来最差比赛

施罗德这场比赛26投仅四中得九分，22投不中的成绩追平了赛会“纪录”。他在赛后也坦言，这可能是他职业生涯打得最差的比赛。

所幸在奥兰多魔术效力的瓦格纳兄弟表现不俗，伤愈的弗朗茨·瓦格纳（Franz Wagner）摘下全队最高的16分，哥哥莫里茨·瓦格纳（Moritz Wagner）也拿下12分。奥布斯特（Obst）和蒂曼（Thiemann）各得13分和10分。

和德国板凳球员的高得分相比，拉脱维亚的得分主要集中在首发五虎上。扎加斯（Zagas）拿下全场最高的24分，贝尔坦斯攻下20分。

德国主帅赫伯特（Herbert）赛后坦言，球队胜得不漂亮，并给予拉脱维亚很高的评价。他说：“我两个月前说过，他们是欧洲强队里，极少人谈论的。他们少了几名主将，但还是打出很好的团队篮球。”

加拿大首闯四强

加拿大在另一场复赛以100比89拿下斯洛文尼亚，首次晋级男篮世界杯半决赛。前两节结束后两队以50比50打平，不过队内有七名美国职业篮球赛（NBA）球员的加拿大在第三节打出一波11比2得分潮，最终取胜。

吉尔杰斯亚历山大（Gilgeous-Alexander）轰下31分，巴雷特（Barrett）拿到24分，带领球队取胜。斯洛文尼亚唯一的NBA球星东契奇（Doncic）攻下26分，克莱门·普雷佩利奇（Klemen Prepelic）拿到22分。

如此一来，半决赛的对阵结果也出炉。德国将挑战五届冠军美国；加拿大首次对垒塞尔维亚。