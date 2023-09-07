梅西与哈兰德领衔金球奖候选名单

（巴黎综合电）阿根廷球星梅西（Messi）、挪威射脚哈兰德（Halaand）入选本届的金球候选人名单，而葡萄牙球星罗纳尔多（Ronaldo）则是自2003年以来首次落选，无缘角逐这个球坛个人最高荣誉。

法国杂志“France Football”星期三（9月6日）公布了本届金球奖30名候选人的名单。目前效力迈阿密国际（Inter Miami）的梅西去年在落榜后，今年再次回到名单中，角逐他生涯再创最多纪录的第八座金球奖。今年2月，梅西也第二次获颁国际足联最佳男球员奖。

38岁的罗纳尔多所赢得的五座金球奖排在梅西之后，加盟沙特球会艾纳斯（Al-Nassr，也译利雅得胜利）后，本年度并未入选金球奖名单。

36岁的梅西于去年12月率领阿根廷赢得了2022年世界杯，这是他21年职业生涯中唯一“遗珠”，但最终在挑战第五次后，成功举起大力神杯。在球会生涯方面，他在协助巴黎圣日耳曼（PSG）夺得第11个联赛冠军后，连续第二年止步欧冠赛16强。梅西过后离开大巴黎，加盟迈阿密国际，显然找回了踢球的乐趣。自从梅西加盟后，他们不仅夺得了北美联赛杯冠军，在美国公开杯闯入决赛。在大联盟中，梅西至今也率队取得了两胜一和的战绩，脱离榜末，排名第14。

哈兰德是梅西在金球奖上最有力竞争者

金球奖男候选人方面还有包括挪威23岁的挪威前锋哈兰德（Haaland）和24岁的法国前锋姆巴佩（Mbappe）。其中哈兰德在效力英超豪门曼市（Man City）的第一个赛季中就攻入英超单季历来最多的36球，并协助球会赢得联赛冠军。他整个赛季总共在53场比赛攻进52球，助曼市也包揽足总杯和欧冠锦标，绝对是梅西金球奖的最有力竞争者。

女子名单方面，过去两届连续获颁金球奖的西班牙世界冠军、巴塞罗那（Barcelona）女将阿莱克西娅·普特利亚斯（Alexia Putellas）落选，让人意外。

金球奖成绩将于10月30日公布胜者并颁发奖杯。