运动员金牌之“重” 杨佳敏谈自我肯定力量

心理健康影响广泛，轻则影响睡眠、食欲不振，重则引发焦虑与抑郁。《联合早报》推出运动员心理健康系列，分成四个部分，和本地健儿与心理专家畅谈如何在赛场内外维护心理健康。本期请来羽球女将杨佳敏谈自我肯定的重要力量。

新加坡羽毛球头号女单杨佳敏今年初状态低迷，在赛季初前四个公开赛都以一轮游收场，直到在波兰公开赛才找回“相信自己”的力量。

身为一名职业运动员，输和赢对他们来说是家常便饭。一场比赛结束后，他们须要作总结，来找出自身的不足。对杨佳敏而言，之前的最大问题是不够相信自己，直到在波兰公开赛以金牌结束征程后，才找回内心的平静。

她近日接受《联合早报》记者访问，谈自我肯定的力量如何在赛场走得更远。

她说：“我之前的问题是越来越不相信自己。我觉得我的体能不好，想着去改进，但我打着打着，觉得不是体能问题，而是我后场技术不够。我就去专注后场，但当时我忽略的是，其实是我不够相信自己。”

杨佳敏不是没有能力赢得比赛，她当时觉得自己每个方面都要进步，长久下来内心紊乱又浮躁。

杨佳敏在波兰公开赛找到内心的平静。（全国奥理会提供）

“我不是没有能力，但我把自己弄乱了，也纠结了很久。找出问题是很重要的，因为要去研究自己。后来我就想说什么都不要管了，我只要找到内心的平静。”

参加挑战赛级别的波兰公开赛前，杨佳敏连续在马来西亚公开赛、印度公开赛、印度尼西亚大师赛和全英公开赛止步首圈。她在较低级别的比赛重新找到内心的平静，调整好心理状态，才越来越享受比赛。

抛开输赢禁锢 享受场上感觉

结束波兰公开赛后，杨佳敏在超级300赛级别的西班牙大师赛打入四强，当时败给前世界冠军、印度名将辛杜。

她说：“慢慢地，我一场一场打下来就没那么压力了，也可以说是越来越享受在场上的感觉。

“心理压力会影响到技术，我们的身心是一体的，不能把头脑和身体分开。我可能拥有很多技术和战术，但如果我不在对的心理状态，我就用不了我所拥有的东西。拥有强大的心理状态就会很有自信，可以做出许多超乎想象的东西。”

那时候的她没怎么去想如何比赛，最重要的是专注在场上，寻找内心的平静，不让自己被输赢禁锢。“就算我输了，我也不差劲，我不单单只是一名运动员。当我越不去想这些东西，我的思绪就越自由。”

韩国好手安洗莹是历来首位夺得世锦赛女单冠军的韩国球员。（法新社）

杨佳敏认为，当今羽坛女单心理素质最强的是年仅21岁的韩国球员安洗莹，后者在8月底的世界羽毛球锦标赛打败三届世界冠军卡罗琳娜·马林夺冠，成为韩国羽坛历史上首位夺得女单冠军的球员。

安洗莹比分落后仍充满自信 杨佳敏：她心理素质最强大

“我觉得安洗莹的心理最强大。虽然很多人看起来充满自信，但有时会看到他们在落后时感到慌张。可是安洗莹是不同的，她就算0比5落后都充满自信，她的强处是在落后时，也拥有能赢回来的自信。这就是心理素质强大的人，她不会被环境改变、不会被影响，坚持与相信自己。

“心理强大的人会非常有自信，可以做出超出想象的东西。如果你很有潜能，但你的心理不行，就很难继续突破。”

怎样才算心理强大？杨佳敏说：“就是你在尝试一样事情但无法成功的时候，你一直坚持，一直相信自己。遇到挫折时也不会很轻易质疑自己，面对什么东西都很正面，只专注在你能做到的事。”

身为一名运动员，不管是来自外界或是自身给的压力，都难以避免，重要的是如何看待自己。如果产生自我怀疑，就很容易陷入低谷，难以走出。

杨佳敏最后以这句话结束采访：“别人的压力你可以忽略，但自己的内在声音更大。最重要的是了解自己。”