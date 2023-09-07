足坛历史首位攻入850球 帅罗：我还要更多

（里斯本综合电）葡萄牙球星“帅罗”罗纳尔多（C.Ronaldo）上周末成为首位达成850个进球的职业球员后说，他还在追求更多目标，接下来希望能帮助葡萄牙取得两场欧洲足球锦标赛外围赛的胜利。

罗纳尔多星期天（9月3日）代表沙特阿拉伯球队艾纳斯（Al Nassr）在5比1大胜艾哈兹姆（Al Hazm）的联赛中助攻两次并攻入一球，取得个人职业生涯第850个进球。

他目前回到葡萄牙，和国家队备战本地时间星期六（9日）和下星期二（12日）对垒斯洛伐克和卢森堡的欧锦外围赛。他在记者会上说：“我还要更多……只要我还在役，我会把标准设得很高，我必须往更大的方面想。”

帅罗：喜欢我不必讨厌梅西

罗纳尔多也谈到自己多年来的对手、阿根廷球王梅西（Messi）。他说：“喜欢我的人不必讨厌梅西，反之亦然。我们做得很好，改变了足球历史，在全世界都受到尊重，这是最重要的事。”

他还说：“我不认为敌对是这样的。15年来我们多次同台，我不是说我们是朋友，我从没和他吃过晚餐。但我们是专业的职场同事，相互尊重。”

葡萄牙目前在欧锦外围赛J组取得四连胜领跑，斯洛伐克和卢森堡排名第二和第三，因此来临的这两场比赛对葡萄牙来说很重要。罗纳尔多说：“我真的很想赢下这两场，如果赢了我们基本上能晋级。”

今年是他为国家队出战的第20年，他对自己能征战这么久感到骄傲。“我还想继续，因为我感觉不错，也对球队有帮助，但什么事都可能发生。”

他说，他现在想享受为国家队效力的时刻，并设下能有一次精彩欧锦赛之旅的目标。明年的欧锦赛将在德国举行，届时罗纳尔多将达39岁之龄。