【早知】美网与其他三大满贯有何不同？

美国网球公开赛如火如荼地进行着，身为一年当中最后一个进行的大满贯赛事，美网在某些方面比其他大满贯还要特别。

首个实现男女奖金相同的大满贯

美网在1973年引入了性别平等的奖金制度，这在当时是一次真正革命性的重大改革。在其他大满贯赛事中，澳大利亚公开赛在2001年实现同工同酬，法国公开赛和温布登锦标赛分别在2006年和2007年宣布男女奖金平等。

容纳人数最多的大满贯

美网的亚瑟·阿什球场最多可以容纳2万3771人观赛，是四大满贯中可容纳最多观众的球场。球场1997年竣工，最初没有屋顶，因多年来多次延迟比赛，迫使赛事组织者增加轻型可伸缩屋顶，2016年投入使用。

其余三项大满贯最大的球场最多能容纳15000人左右。法网在四大满贯中排名第二，可容纳1万5225名观众，温网和澳网则分别为1万4979人和1万4820人。

不拖泥带水的大满贯

四大满贯的决胜盘赛制有些许不同，澳网是决胜盘6比6后抢十，法网是决胜盘6比6后长盘决斗，温网是12比12后抢七。而美网的赛制看起来最速战速决，是决胜盘6比6后抢七。

以往很长的一段时间内，四大满贯与一般网球赛事最大的区别是，决胜盘得进行长盘决胜，意思就是必须净胜两局才能赢下比赛。由于冗长的比赛时长无法控制，美网早在上世纪70年代就废除这规则。温网和澳网则在近年来陆续取消长盘传统。

在传统赛制下的大满贯诞生了不少经典比赛，最著名的莫过于2010年温网男单首轮比赛，伊斯内尔（Isner）和马胡特（Mahut）比了三天，一共耗时11小时5分钟，经过了183局的较量，决胜盘打到70比68才分出胜负。

唯一有过三种场地的大满贯

不同的大满贯在不同的场地进行，法网是红土，温网是草地，澳网从最初的草地到1988年改为硬地。而美网在1881年始于草地，后来在1975年改为红土，1978年又改为硬地，直到现在。