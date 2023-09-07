两前冠军再碰头 阿尔卡拉斯和梅德韦杰夫会师美网半决赛

两位曾在美网夺冠的球员阿尔卡拉斯和梅德韦杰夫将在半决赛争夺一个决赛席位，这是梅德韦杰夫职业生涯第四次和阿尔卡拉斯交手，他今年已连续两次不敌阿尔卡拉斯。

（纽约综合电）头号种子兼上届冠军阿尔卡拉斯（Alcaraz）朝着卫冕之路强势前进，他星期四（9月7日）在美国网球公开赛男单八强直落三盘战胜德国好手兹维列夫（Zverev），闯进四强之林。

阿尔卡拉斯以6比3、6比2和6比4胜出，他接下来将挑战来自俄罗斯的赛会前冠军梅德韦杰夫（Medvedev）。

在晋级四强的路上只丢了一盘比赛的阿尔卡拉斯说：“在纽约的这个球场上打球感觉真的很舒服。我感觉很好，我认为我已经准备好与梅德韦杰夫展开大战了。”

20岁的阿尔卡拉斯自去年美网后，除了因伤缺席的澳网，在近四次大满贯的战绩为24胜一负。他的唯一一次失利是法网半决赛，当时不敌“塞尔维亚天王”乔科维奇（Djokovic），不过他在后来的温网决赛实现复仇。

阿尔卡拉斯与三号种子梅德韦杰夫同处上半区，在美网都有卓越表现的他们毫无意外地在半决赛会师。阿尔卡拉斯在交手纪录上以二胜一负领先梅德韦杰夫，两次获胜都发生在今年。

“迟早有人热死” 梅德韦杰夫高温天气下逆转胜

梅德韦杰夫在复赛与队友卢布列夫（Rublev）展开俄罗斯德比，他在三盘比赛都是落后情况下实现逆转，最终以6比4、6比3、6比4胜出。

天气酷热，梅德韦杰夫在比赛结束后，往头上倒水。（法新社）

纽约上午的高温天气给这两名俄罗斯球员带来很大的困扰，梅德韦杰夫一度对着摄像镜头说：“迟早有人会被热死的。”

赛后被媒体问及对天气的看法时，梅德韦杰夫说：“这次和东京奥运会是有史以来最糟糕的情况，太酷热了。在这种情况下，我看到的唯一好处就是双方都受到了影响。这对我们俩来说都很艰难。

“比赛有起有落，这很正常。但在第三盘时，我几乎看不到球了。”

不得不提的是，此役落败的卢布列夫是连续第九次在大满贯八强战吞下败仗。另一场男单半决赛会在乔科维奇和谢尔顿（Shelton，美国）之间展开。

中国金花郑钦文止步八强

女单方面，中国金花郑钦文无缘继续她的梦幻之旅，她在八强赛以1比6、4比6不敌次号种子、白罗斯好手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）。

尽管没办法继续挺进，但郑钦文说自己从这次的比赛中受益匪浅。“我还有许多进步的空间，特别是她（阿丽娜）让我思考了很多。”

女单四强已经出炉，美国球员占了两席。阿丽娜届时将战美国女将麦迪逊·凯斯（Madison Keys），而另一名美国球员可可·高芙（Coco Gauff）则战卡罗利娜·穆霍娃（Karolina Muchova）。