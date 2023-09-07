塔吉克斯坦缺兵少将 雄狮友谊赛强阵出击

塔吉克斯坦多位主将缺阵，全队平均年龄只有23.79岁，相当年轻。对手经验不足是我国本仗一大优势。

“雄狮”新加坡国家足球队星期五（9月8日）晚上7时30分坐镇碧山体育场，在友谊赛中对垒中亚国家塔吉克斯坦。后者因多种原因派出二线阵容出战，我国则迎回四位在国外踢球的大将，为下个月的世界杯外围赛备战。

雄狮下个月将在2026年世界杯亚洲区首轮外围赛对上关岛，对垒塔吉克斯坦和下星期二（12日）迎战台湾的比赛是他们最后的练兵机会。

日本籍主帅西谷隆之召入了缺席上一轮友谊赛的四位海外球员：在泰国踢球的后卫伊凡·范迪（Irfan Fandi）和莱汉·史提沃特（Ryhan Stewart），及在印尼效力的中场宋义勇和后卫雅各布·马勒（Jacob Mahler）。四人都是各自俱乐部的绝对主力。

雅各布·马勒（后左）和宋义勇（后右）几个月前分别加盟印尼的马都拉联和泗水队后，都坐稳球队主力位置。（海峡时报）

但伊凡的两位弟弟、锋线强将伊山·范迪（Ikhsan Fandi）和伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）去年底受伤后仍未痊愈，继续缺阵。西谷隆之星期四（7日）在记者会上说：“他们正非常努力地康复，希望能赶上下个月的比赛。”

上次作战遭喝倒彩 雄狮主帅盼获球迷支持

雄狮队在6月份的友谊赛以在本地作战的球员参赛，踢和实力一般的巴布亚新几内亚和所罗门群岛。现场球迷因不满我国表现喝倒彩，也要西谷隆之“下课”。

西谷隆之说：“我们每一天都志在成为更好的团队，更好的国家队。我希望球迷能支持我们，我们会拿出最好的表现，我保证。”

两队主帅塞格尔特（左二）和西谷隆之（右二）在赛前先礼后兵。左一为塔吉克斯坦第二队长朱拉博耶夫，右一为我国中场沙·沙希兰。（新加坡足球总会提供）

虽然塔吉克斯坦的世界排名比我国高出48位（110对158），也曾在去年的亚洲杯外围赛小组赛中，以1比0打败我国并首闯亚洲杯正赛，但他们这次无法派出最佳阵容。

克罗地亚籍主帅塞格尔特（Segrt）说，他们少了22位一线队成员供选择。“14人是U23队（23岁及以下）球员，正参加U23亚洲杯外围赛；三人受伤或生病；五人因为‘要和罗纳尔多（C.Ronaldo）比赛’而缺席”。

塔吉克联赛冠军备战亚冠 头号射脚患癌缺席

葡萄牙球星罗纳尔多所属的艾纳斯（Al-Nassr）和塔吉克斯坦联赛冠军伊提洛尔（Istiklol）在亚洲冠军联赛被分到E组。伊提洛尔球员为了备战9月20日开踢的亚冠赛，获得国家队放行。

他们也缺少队史射脚王德扎里洛夫（Dzhalilov）。这位为国家队攻入20球的32岁前锋近期不幸患癌，目前在俄罗斯莫斯科的医院接受化疗。塞格尔特在记者会上展示德扎里洛夫的球衣，为他打气。

塞格尔特在记者会上展示德扎里洛夫的21号国家队球衣，祝愿他战胜人生最重要的一场比赛。（新加坡足球总会提供）

塔吉克斯坦的19人阵容中逾半没有去年和我国交手的经历，他们平均年龄为23.79岁，最年轻的只有17岁。面对这支经验稍显不足的对手，主场作战的我国必须拿出好表现。