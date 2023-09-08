运动员金牌之“重” 我国健儿如何应对压力？

心理健康影响广泛，轻则影响睡眠、食欲不振，重则引发焦虑与抑郁。《联合早报》推出运动员心理健康系列，分成四个部分，和本地健儿与心理专家畅谈如何在赛场内外维护心理健康。本期让四名运动员分享如何缓解自己给自己的压力与外界对他们的期望。

顶尖运动员有自己的压力，在上升期的年轻运动员也有他们的烦恼。可能是对自己成绩的不满，也可能是消化来自身边的人的期望，或是和队友竞争的压力，亦或是即将入伍的担忧。

我国击剑运动员司徒健同和陈韦佐、游泳选手陈永进和约瑟林接受《联合早报》访问，透露了他们是如何应对自己的情绪和压力问题。

我国重剑手司徒健同（左）上个月在成都大学生运动会打入16强，他今年在柬埔寨东运会成为首名赢得男子重剑个人赛冠军的新加坡选手。（黄靖安提供）

重剑手司徒健同和佩剑手陈韦佐都在新加坡体校求学，两人估计会在2025年入伍服兵役，他们现在最大的目标是冲击2024年巴黎奥运会参赛资格。

尽管目前有想要一直参与击剑运动的想法，但年仅20岁的他们也开始思考未来，学业、入伍，还有对自己的期望。司徒健同说：“我希望自己能继续，但还得再看看，一定会担心未来，所以不能很确定自己要打到几岁，就是看打到哪个阶段自己能不能继续。在新加坡，读书很重要，还要赚钱。”

在国际比赛有好成绩的运动员也有他们个人的烦恼，像司徒健同般属于冉冉升起的新星也有自己的焦虑。面对的压力不同，但一样会有。

“对年轻运动员来说，那种压力不是‘我输了别人怎么看我’，而是‘我一定要赢，我不能在阴影下’那种往前冲的压力。如果你赢了很多比赛，大家都认识你了，压力比较会是担心失败的压力，因为你已经有好成绩，如果不能守住，随时就会失去。”

陈韦佐也持同样的看法，但他说他是属于“兵来将挡，水来土掩”的人，不会对还没发生的事太过焦虑。他说：“来就来，就是要来到了才去挡。我没有去想太多，日子一天一天过，每天都会有不同的挑战。不要一直去想‘要停吗’‘要退休吗’或是‘要继续吗’这种问题。每天先重复一样的训练，看看自己会到哪里。”

我国佩剑手陈韦佐（左）今年在柬埔寨东运会随队获得男子佩剑团体银牌，缔造我国在这项目历来最好成绩。（黄靖安提供）

“我不喜欢失败”

目前是学校假期，陈韦佐和司徒健同虽然都住在新加坡，可是为了训练他们都住在学校宿舍，从早练到晚。对陈韦佐而言，陪伴家人的时间很少，但如果能拿到好成绩，也算是一种弥补的方式。

陈韦佐和司徒健同都属于比较内敛、腼腆的人，如果自己有烦恼，他们不会找人倾诉，一方面是不想增加别人的困扰，一方面是想要自己的解决——因为只有自己才最了解自己。

司徒健同不喜欢失败，他最大的担忧是怕达不到自己设下的目标，比如参加奥运会。他将目光锁在2024年和2028年奥运会，但洛杉矶奥运会还很遥远，他首先得专注巴黎奥运会。

“现在说要去2028年奥运会还很遥远，在这个过程中可能我会改变主意，因为我有很多方面得考虑。如果我决定要去，我要牺牲很多，比如我的人生。我的整个生活都会改变，不能有很多时间读书，也会比一般人迟一点出来工作，赚钱也是比较迟开始。

“其实怕失败的念头每天都在想，有很多压力，没有特别去缓解。”

司徒健同透露，当他面对压力太大时会睡不着，情况较好的时候一天可以睡上六小时，要不然就只有三到四小时。压力是把双刃剑，他补充道：“好的话，我能以此激励自己；坏的是，可能我还没去尝试就决定要退役。”

但他们从没后悔过选择这条路，陈韦佐说：“以前打得还不是很好时可能会后悔当初作出的这个选择，但现在我赢了，我在国家队有进步，我认为自己有机会，我想朝这个方向努力。”

陈永进：我为游泳牺牲许多 但我不放弃

我国泳将陈永进刚服完兵役不久，他结束本月的杭州亚运会后将前往美国斯坦福大学深造。他在柬埔寨东运会达到巴黎奥运会男子50米自由泳A标，是我国目前唯一获得奥运资格的泳手。

对现在的陈永进来说，他没有太多须担心的事。但对两年前的他来说，以微弱劣势错过东京奥运会一度让他非常沮丧。

我国泳将陈永进是目前唯一达到巴黎奥运会A标的新加坡泳手。（档案照片）

他说：“我很庆幸自己还能从过去的挑战和挫折中走出来。也许，我唯一一次真正感到沮丧的是在2021年以0.1秒之差与东京奥运会资格失之交臂。”

陈永进在东奥结束不久就入伍服兵役。他说，在这过程中最难的是保持积极心态。

“既要服兵役，又要游泳，这绝对不是件易事。我平日在兵营，所以周末都在训练。保持动力和积极心态可能是最困难的部分。幸好，我坚持下来了。我告诉自己，我为游泳牺牲了很多，我不会放弃这一切。”

每当运动员达到一个里程碑时他们都会给自己设下另一个目标，当达到一定的高度，受到的关注就会多，也得面对来自各方的情绪压力——消化外界的期望，对自身成绩的要求，以及社交媒体的关注。

约瑟林：我们已给自己足够压力

新加坡奥运冠军约瑟林上个月在铁人三项亚洲公开赛接受媒体访问。（档案照片）

在2016年里约奥运会为新加坡赢得史上第一枚奥运金牌的约瑟林说：“我认为最让我感到压力的是自己给自己的期望，再来才是外界的。一般上我们已经给自己足够多的压力了，如果再加上外界给予自己的，这几乎是难以克服的。

“拥有一支好的支持团队非常重要。去敞开心扉地述说你的恐惧，我认为应该要在不预判对方的情况下去谈论。如果你想说出来，你就说出来，不想的话就私底去说，它不必成为一件公开的事，因为每个人的问题不一样。”