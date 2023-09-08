法国2比0挫爱尔兰 保持欧锦外围赛全胜零失球

（巴黎综合电）法国在欧洲时间星期四（9月7日）举行的2024年欧洲足球锦标赛外围赛中，主场以2比0战胜爱尔兰，五场外围赛保持了全胜和零失球的完美战绩，晋级正赛相信只是时间问题。

去年在卡塔尔世界杯闯入决赛，却在点球战上惜败给阿根廷，宣告卫冕失败的“高卢雄鸡”法国队，星期四在比赛第19分钟便凭借中场特舒阿默尼（Tchouameni）的进球取得领先。姆巴佩（Mbappe）当时在禁区边缘得球后传给身边的特舒阿默尼，这名皇家马德里（Real Madrid）球员随后以一记漂亮的弧线球先声夺人。

尽管前锋吉鲁（Giroud）在第26分钟受伤，迫使法国队提前换人，但顶替上场的锋线小将图拉姆（Thuram）却在之后的比赛中扮演了关建角色。

他在上半场结束前几分钟助攻姆巴佩进球，可惜这个进球最终因图拉姆越位在先被判无效。

不过，这名今夏刚转会至意甲球队国际米兰（Inter Milan）的球员在下半场开赛不久便再有斩获，他在姆巴佩于第47分钟的射门被挡后，在禁区内转身后补射入网，将比分改写为2比0。

除了姆巴佩在上半场的进球被吹之外，登贝莱（Dembele）在法国队的第二个进球后，还有一次射门击中门柱，可见法国队此役本可取得更大比分的胜利。

德尚：我们不会松懈

法国队主帅德尚（Deschamps）在赛后受访时说：“这是重要的一步。我们的欧锦赛外围赛征程至今相当完美，但我们不会就此松懈。”

随着这场胜仗，法国队在五轮欧锦赛外围赛后拿满15分，并且保持了零失球的完美纪录，出线可以说是毫无悬念。

同组的荷兰则在主场以3比0轻取希腊后，以净胜球优势超越了对方，占据B组次席。虽然荷兰队在获胜后仍落后法国队九分之多，但值得一提的是，他们比法国及希腊队分别少赛两场和一场。