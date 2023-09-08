可可与阿丽娜美网女单决赛争后

（纽约综合电）美国小将可可·高芙（Coco Gauff）与赛会次号种子，来自白罗斯的阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）双双在美国网球公开赛女单半决赛报捷，将在决赛碰头争夺冠军。

现年19岁的可可在半决赛以6比4、7比5直落两盘淘汰卡罗丽娜·穆霍娃（Karolina Muchova）。这场半决赛因为有环保主义者在赛场抗议而中断近50分钟，工作人员与这些抗议者沟通许久后才将事态平息。

可可：理解环保主义者抗议

可可赛后表示抗议导致比赛中断给她带来很大挑战，不过同时认为可以理解这些环保主义者抗议的理由。

她说：“你知道吗？气候在变化，我肯定相信。我认为有些东西我们能做得更好。为了环保，我知道赛事主办方做了些事情。如果你问我希不希望这样的抗议事件不发生在我的比赛？是的，我百分百不希望，我不会坐在这撒谎。我希望这样的事不发生在我的比赛，但是我不会对这些抗议者感到生气。我知道这个赛场的其他人会，因为他们的娱乐被打断。”

在另一场女单半决赛，次号种子阿丽娜在先输一盘的情况下，以0比6、7比6（7比1）、7比6（10比5）逆转险胜另一名美国球员麦迪逊·凯斯（Madison Keys），成功阻止一场全美国的女单决赛。