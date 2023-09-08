利物浦坚定不放萨拉赫 沙特联赛夏季砸钱仅次英超

（利雅得综合电）沙特阿拉伯职业足球联赛转会窗口星期四（9月7日）关闭，萨拉赫（Salah）最终留守利物浦（Liverpool）。沙特球队今夏在引援上豪砸近10亿欧元（近14亿6100万新元），转会支出仅次于英超球队。

利物浦据报在上星期拒绝沙特球会伊蒂哈德（Al-Ittihad，也译吉达联合）对31岁的埃及球星萨拉赫的1亿5000万英镑报价。尽管《每日邮报》报道指伊蒂哈德将在沙特转会窗关闭日再提高报价到2亿英镑，但这最后没有实现。

利物浦一再声明萨拉赫是非卖品，但伊蒂哈德可能还会在明年1月或6月的转会窗口卷土重来，追逐目前合约剩下约两年的萨拉赫。

尽管无法购入萨拉赫，但伊蒂哈德还是在转会窗口最后一天有所收获，他们以约2500万欧元的价格，从西甲球队贝迪斯（Betis）收购意大利中后卫路易斯·菲利佩（Luiz Felipe）。

埃弗顿（Everton）的牙买加边锋格雷（Gray）因转会问题和主帅戴奇（Dyche）闹僵后，也以800万英镑加盟两任前利物浦队长杰勒德（Gerrard）和亨德森（Henderson）所在的伊蒂法克（Al-Ettifaq，也译达曼协作）。杰勒德目前是伊蒂法克主帅。

沙特各队从欧洲引进逾30人

根据德国转会市场网站（Transfermarkt）的统计，沙特联赛各队这次在转会市场一共花了9亿5587万欧元。扣掉收入后，沙特联赛的净支出达到8亿8903万欧元，放眼全球，只比“最烧钱”的英超联赛的12亿7681万欧元来得少。反观西甲、意甲和德甲联赛的收入大于支出，有1亿5000多万到近3亿欧元的净流入。

沙特联赛这个夏天从欧洲各大联赛买了超过30位球员。他们“大开水龙头”的“功臣”要属沙特公共投资基金拥有的四支球队：艾纳斯（Al-Nassr，也译利雅得胜利）、希拉尔（Al-Hilal，也译利雅得新月）、伊蒂哈德和阿赫利（Al-Ahli，也译吉达国民）。

这四队贡献了87%转会费，其中购入巴黎圣日耳曼（PSG）大将内马尔（Neymar）、狼队（Wolves）主将内维斯（Neves）等人的希拉尔队，以3亿5172万欧元成为全球净支出最多的球队。