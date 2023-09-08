珊蒂放眼亚运 期待再创个人最佳

珊蒂对来临杭州亚运会的目标有所保留，只希望能够收获奖牌及再创个人最佳。不过，父亲对她的期待可不只是收获奖牌那么简单。

在结束长达一个多月的欧洲训练与世锦赛征程后，我国26岁女飞人珊蒂星期五（9月8日）下午返回新加坡。她将在稍作休息后出战她今年的最后一项大赛——杭州亚运会。她期待自己能在亚运舞台上展现光芒，再创个人最佳战绩。

2023年对珊蒂来说是突破性的一年，她不断在为新加坡田径掀开历史新篇章，也成为了新加坡女子田径队的领军人物。

在今年8月份举行的布达佩斯田径世锦赛中，珊蒂在女子200米预赛中跑出22秒57，今年第四度打破全国纪录。她也凭借这一成绩成功拿到2024年巴黎奥运会入场券，同时成为新加坡首名在田径世锦赛中闯入半决赛的运动员。

珊蒂：已成功实现两个目标

珊蒂在抵达樟宜机场后第一时间接受了媒体访问，她表示，自己今年的其中一个目标就是闯入世锦赛女子200米的半决赛，另一个目标则是取得明年巴黎奥运会的参赛资格，如今两个目标都如愿实现，感觉很棒。

她说：“这些是我接触田径以来为自己设定的人生目标，能够成功实现，这感觉真的很好。”

接下来，珊蒂将投入到亚运会备战当中。虽然训练会有些枯燥且单调，但珊蒂目前主要会把体能维持在一定的状态，并把在之前比赛中发现的问题进行分析改进，全力以赴，把最佳状态展现给大家，向领奖台发起冲击。

她坦言，过去取得的这些成绩无疑让她的信心大幅提升。“虽然取得了这些成绩，但自己依然有很大的上升空间，这是我和我教练在接下来几周可以去探讨的事情。”

对于来临杭州亚运会的目标，这名亚锦赛双冠王的回答则有所保留，只希望能够收获奖牌，以及再次跑出个人最佳战绩。不过，珊蒂父亲对她的期待可不只是收获奖牌那么简单。

父亲望女成凤 期待珊蒂亚运会带回双金

珊蒂的父母星期五也在机场接机，见到宝贝女儿荣归故里，父母二人大步流星上前迎接，珊蒂也送上大大的拥抱。

时隔多日再见父母，珊蒂送上大大的拥抱。（陈斌勤摄）

爸爸克拉伦斯（Clarence）说：“珊蒂能够取得奥运资格是我们的第一个愿望，当然我们还有第二个愿望，那就是希望她能在亚运会赛场再带回两面金牌。”

据妈妈吉特（Jeet）透露，珊蒂在小学四五年级左右就在田径赛场展现出过人的天赋，而且她自己对跑步也表露出浓厚的兴趣。“发现她对跑步兴趣浓厚，我们随后给予了她大力支持。如今能取得这样的成就，我非常激动，也非常自豪。”

早前同样从事田径运动的吉特也感叹：“以前没能有机会代表新加坡出战是自己人生的一大遗憾，但如今见到珊蒂帮助我实现了这一愿望，真的很欣慰。”

珊蒂今年屡创佳绩

在备战5月份的柬埔寨东南亚运动会时，珊蒂就屡破100米和200米全国纪录。到了柬埔寨，她也不负众望，成为东运会史上首名包揽两个短跑金牌的女运动员。两个月后，珊蒂站上竞争更为激烈的亚洲田径锦标赛舞台，并再次成为“双冠王”。凭借优异的表现，珊蒂随后也拿到了布达佩斯举行的田径世锦赛参赛资格。

目前，珊蒂的100米和200米个人最佳成绩是11秒20和22秒57，她将在9月23日至10月8日进行的杭州亚运会上再次出战这两个项目。