0比2不敌塔吉克斯坦 雄狮输球又输人

“雄狮”新加坡国家足球队星期五（9月8日）晚上的友谊赛以0比2不敌中亚国家塔吉克斯坦，四场不败告终。我国中场亚当（Adam Swandi）因鲁莽行为被罚下，令球队输球又输人。

纸面实力较强的塔吉克斯坦去年曾在亚洲杯外围赛小组赛以1比0打败我国，但这次他们无法派出最强阵容，首发11人以老带新，其中四人是第一次或第二次为国家队上场。

我国虽然这次召回四位在海外踢球的球员，但中后卫伊凡·范迪（Irfan Fandi）因小腿伤势未痊愈，不在大名单上。少了这位后防中坚，我国在第六分钟就丢球。

10天后将迎来17岁生日的塔吉克斯坦小将苏莱曼诺夫（Sulaimanov）开出角球，中场拉希莫夫（Rahimov）在无人盯防下，以一记漂亮的剪刀脚攻破我国龙门。

拉希莫夫（左二）进球后，兴奋跑到场边庆祝。（白艳琳摄）

中场亚当染红 对手补时锦上添花

除了进球外，双方在上半场创造的机会不多，我国基本无法威胁对手球门。雄狮下半场表现有进步，不断在对手半场控球，但始终欠缺最后一传或一射。不过，这样的势头在第72分钟因亚当被罚下而中断。

亚当被对方后卫伊斯洛莫夫（Islomov）从后绊倒但裁判没有表示。亚当过后和伊斯洛莫夫发生肢体冲突，并抬手肘击对方脸部，让裁判别无选择，只能将他直接罚下。

塔吉克斯坦的坎诺诺夫（Khanonov）在补时阶最后时刻晃过我国球员后，左脚推射破门，在雄狮伤口上撒盐。

坎诺诺夫（右）以出色的个人技术，攻破雄狮队龙门。（白艳琳摄）

塔吉克斯坦主帅塞格尔特（Segrt）说，虽然缺少很多主将，但球员们克服困难，表现出色。这场比赛也是为了他们患癌的队史第一射脚德扎里洛夫（Dzhalilov）而战。

雄狮主帅西谷隆之则表示，过早丢球和红卡事件都让球队陷入困难。对于可能面对的不满声音，他接受这些批评，也不会逃避责任。“我赛后告诉球员，我们不会改变一直以来我们做的事，会不断前进。”

雄狮下星期二（12日）将在同一个场地举行的友谊赛对垒台湾。这也是他们下个月对垒关岛的世界杯亚洲区首轮外围赛前的最后一场比赛。