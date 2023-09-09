爆冷不敌德国 美国无缘男篮世界杯决赛

（马尼拉综合电）男篮世界杯半决赛，美国队星期五（9月8日）在马尼拉以111比113爆冷不敌德国，止步半决赛。德国将在决赛与塞尔维亚争冠，后者在另一场半决赛以95比86战胜加拿大，时隔九年重返决赛。

美德全场激烈热拼 命中率保持50%以上

美国对阵德国的这场比赛打得异常激烈，双方手感火热，命中率都保持在50%以上。德国队在第三节迎来爆发，单节砍下35分，并以94比84，领先10分进入第四节。末节争夺，美国队在体力上明显优于德国队，但德国队铆足了劲顽强抵抗，成功抵挡住了美国队的最后一波攻势，以两分险胜。

数据方面，德国队六人得分上双，控卫奥布斯特（Obst）砍下全场最高的24分，施罗德（Schroder）也有17分、两个篮板和九次助攻进账；美国队的控卫爱德华兹（Edwards）空砍全队最高的23分。

值得一提的是，前NBA球星保罗·加索尔（Pau Gasol）、“甜瓜”卡梅隆·安东尼（Carmelo Anthony）也都莅临现场观战。

攻防两面力压 塞尔维亚轻取加拿大

对阵加拿大的这场比赛，塞尔维亚在攻防两端全面压制对手，全队五名球员得分上双，其中效力于NBA球队亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）的控卫博格达诺维奇（Bogdanovic）砍下23分、四个篮板和三次助攻，荣获本场比赛最佳球员。防守端，塞尔维亚只让加拿大男篮头号得分手亚历山大（Alexander）得到15分，并逼迫对方出现多次无谓失误。

塞尔维亚控卫博格达诺维奇（右）攻防表现出众，荣获本场比赛最佳球员称号。（法新社）

塞尔维亚中锋米卢蒂诺夫（Milutinov）在赛后说：“我们知道我们必须在比赛前设定好比赛节奏，因为如果你跟着他们的节奏，就不可能防住他们。我们必须先打第一拳。”

此役米卢蒂诺夫得到16分和10个篮板。