巴西5比1轻取玻利维亚 内马尔超越比利成进球王

（蒙得维的亚法新电）“桑巴军团”巴西星期五（9月8日）在中立场地蒙得维的亚以5比1痛宰玻利维亚，打响2026年世界杯南美洲区外围赛首炮。

刚从法甲球队巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain）加盟沙特阿拉伯球队希拉尔（Al-Hilal）的巴西球星内马尔（Neymar）在比赛中梅开二度，以79个进球超越了名宿比利（Pele），成为巴西国家队的历史最佳射脚。

两人在本仗之前以77球并列桑巴军团历来进球最多的球员。

虽说内马尔本仗迎来了里程碑，但他却在第17分钟踢失罚球，好在罗德里戈（Rodrygo）反应敏捷，在拉菲尼亚（Raphinha）第24分钟的射门被挡后补射入网，为巴西首开纪录。

巴西在下半场才取得第二个进球，此前进球不果的拉菲尼亚终于在第47分钟破门。第53分钟，内马尔在助攻罗德里戈进球后，自己也在第61分钟命中龙门，并凭借这个进球超越比利，成为巴西国家队的进球王。

玻利维亚靠替补球员阿布雷戈（Abrego）在第78分钟的进球扳回一城，但随着内马尔在伤停补时第三分钟再有斩获，巴西最终以5比1高奏凯歌。

自功勋主帅蒂特（Tite）在球队去年止步世界杯八强引咎辞职后，巴西足总就为了等待现皇家马德里（Real Madrid）主帅安切洛蒂（Ancelotti）过档执教，这段期间都请人暂代职务，先是青年队教练梅内塞斯（Menezes），现在则由巴甲联赛球队富明尼斯（Fluminense）教练迪尼斯（Diniz）兼任国家队过渡主帅一职。这是后者的第一场国家队比赛。