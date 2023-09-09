曾赴华动手术 杭州亚残运会让擎旗手黄智伟百感交集

何欣颜

更新 /
更新 / 2023年9月9日 10:25 PM
发布 /
发布 / 2023年9月9日 5:34 PM
新加坡全国残奥理事会星期六（9月9日）于体育城举行杭州亚残运会授旗仪式，图为团长连清秀（左起）、即将担任擎旗手的21岁泳将黄智伟、文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆及新加坡全国残奥理事会会长张许淑敏博士。（特约摄影沈康雄摄）
新加坡全国残奥理事会星期六（9月9日）于体育城举行杭州亚残运会授旗仪式，图为团长连清秀（左起）、即将担任擎旗手的21岁泳将黄智伟、文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆及新加坡全国残奥理事会会长张许淑敏博士。（特约摄影沈康雄摄）

字体大小:

我国将派33名选手参加下个月举行的杭州亚洲残疾人运动会，21岁泳将黄智伟将担任擎旗手，但此趟中国行对四年前曾到当地动手术的黄智伟来说，却是百感交集。

患有视力障碍的黄智伟目前就读于新加坡国立大学，但2019年的一次身体检查却赫然发现他患上了第五期慢性肾病，其人生也因此陷入谷底。所幸他在2020年1月，即冠病疫情暴发前，到中国进行了一次成功的肾脏移植手术，并在休养一段时间后得以重返赛场。

黄智伟在新加坡全国残奥理事会星期六（9月9日）于体育城举行的杭州亚残运会授旗仪式受访时说：“这次去中国可以说是百感交集。那时候我是到天津动手术，心情非常紧张，一切都充满不确定性，这次去杭州或许能让我重新思考，中国对我来说，究竟意味着什么。

“但我们这次是去比赛的，所以我必须保持头脑清晰，这样才能在比赛中全力以赴，享受比赛。”

谈到被选为本届亚残运会的擎旗手，黄智伟除了表示荣幸之外，也认为“相当适合”。他解释道：“我在2017年担任亚洲青年残疾人运动会的擎旗手，六年后则将担任亚残运会的擎旗手。我觉得这相当适合，当然我也深感荣幸。”

他还笑称自己现在更有经验，懂得如何正确地挥旗了。

黄智伟将在来临亚残运会参加四个项目，分别是100米蝶泳、400米自由泳、200米个人混合泳及50米自由泳。

期待能在两项目登上领奖台

上两届亚细安残疾人运动会上，黄智伟都交出了不俗的成绩单，今年6月更从柬埔寨带回了男子100米蝶泳S13级赛金牌和打破大会纪录。

这将是黄智伟第二次出征亚残运会，今年4月刚成为新一批卓越体育奖学金得主的他，希望这次能在100米蝶泳和400米自由泳游进前六或登上领奖台，更重要的是创造个人最佳成绩。

在亚细安残疾人运动会上表现最佳的其实是我国另一名泳手孙锦光，他当时横扫了四金一银，并创造了三项大会纪录，但这名18岁小将却没有为自己在亚残运会定下任何奖牌目标。他说：“若能赢得奖牌当然很好，但那不是我的主要目标。”

参赛人数与项目皆少于上届

杭州亚残运会将于10月22日开幕、28日闭幕，新加坡将派出33名选手角逐九项运动，比上届赛事少了一个项目。

我国44人代表团五年前从印度尼西亚亚残运会的游泳、保龄球、硬地滚球和脚踏车四项运动中，带回了三金二银五铜。但我国这次并没有派人参加脚踏车赛，而保龄球则没有被列为比赛项目。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容