曾赴华动手术 杭州亚残运会让擎旗手黄智伟百感交集

我国将派33名选手参加下个月举行的杭州亚洲残疾人运动会，21岁泳将黄智伟将担任擎旗手，但此趟中国行对四年前曾到当地动手术的黄智伟来说，却是百感交集。

患有视力障碍的黄智伟目前就读于新加坡国立大学，但2019年的一次身体检查却赫然发现他患上了第五期慢性肾病，其人生也因此陷入谷底。所幸他在2020年1月，即冠病疫情暴发前，到中国进行了一次成功的肾脏移植手术，并在休养一段时间后得以重返赛场。

黄智伟在新加坡全国残奥理事会星期六（9月9日）于体育城举行的杭州亚残运会授旗仪式受访时说：“这次去中国可以说是百感交集。那时候我是到天津动手术，心情非常紧张，一切都充满不确定性，这次去杭州或许能让我重新思考，中国对我来说，究竟意味着什么。

“但我们这次是去比赛的，所以我必须保持头脑清晰，这样才能在比赛中全力以赴，享受比赛。”

谈到被选为本届亚残运会的擎旗手，黄智伟除了表示荣幸之外，也认为“相当适合”。他解释道：“我在2017年担任亚洲青年残疾人运动会的擎旗手，六年后则将担任亚残运会的擎旗手。我觉得这相当适合，当然我也深感荣幸。”

他还笑称自己现在更有经验，懂得如何正确地挥旗了。

黄智伟将在来临亚残运会参加四个项目，分别是100米蝶泳、400米自由泳、200米个人混合泳及50米自由泳。

期待能在两项目登上领奖台

上两届亚细安残疾人运动会上，黄智伟都交出了不俗的成绩单，今年6月更从柬埔寨带回了男子100米蝶泳S13级赛金牌和打破大会纪录。

这将是黄智伟第二次出征亚残运会，今年4月刚成为新一批卓越体育奖学金得主的他，希望这次能在100米蝶泳和400米自由泳游进前六或登上领奖台，更重要的是创造个人最佳成绩。

在亚细安残疾人运动会上表现最佳的其实是我国另一名泳手孙锦光，他当时横扫了四金一银，并创造了三项大会纪录，但这名18岁小将却没有为自己在亚残运会定下任何奖牌目标。他说：“若能赢得奖牌当然很好，但那不是我的主要目标。”

参赛人数与项目皆少于上届

杭州亚残运会将于10月22日开幕、28日闭幕，新加坡将派出33名选手角逐九项运动，比上届赛事少了一个项目。

我国44人代表团五年前从印度尼西亚亚残运会的游泳、保龄球、硬地滚球和脚踏车四项运动中，带回了三金二银五铜。但我国这次并没有派人参加脚踏车赛，而保龄球则没有被列为比赛项目。