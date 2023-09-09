梅德韦杰夫与乔天王会师美网决赛

（纽约综合电）俄罗斯好手梅德韦杰夫（Medvedev）在本地时间星期六（9月9日）的美国网球公开赛发挥出色，以3比1的大比分战胜上届冠军阿尔卡拉斯（Alcaraz），晋级男单决赛与塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）争冠。

赛会第三号种子球员梅德韦杰夫在纽约亚瑟·阿什球场以7比6（7比3）、6比1、3比6、6比3击败男单排名世界第一、近况大好的西班牙新星阿尔卡拉斯，闯进美网决赛。他赛后受访时表示，自己必须发挥超常水准，才能打败年仅20岁的对手。“我之前说过满分10分的话，我须要打出11分、12分的水准，这是唯一方法。要打败他，我必须超越自己，我今天做到了。”

阿尔卡拉斯早前表示，自己已经是更成熟、强大的选手，但他在这场败仗后改变了想法，“我原本认为现在的我是个更好的球员，当比赛没有朝着正确的方向发展时，我能找到解决方案，但在这场比赛之后我会改变想法。我还不够成熟，无法处理这类比赛，所以我得进一步学习”。

乔科维奇轻取美国对手谢尔顿

梅德韦杰夫在决赛的对手是排名世界第二的36岁强敌乔科维奇，后者在另一场半决赛中以6比3、6比2、7比6（7比4）轻取美国球员谢尔顿（Shelton）。

乔科维奇将争取生涯中的第四个美网冠军。（法新社）

乔科维奇如果击败梅德韦杰夫，不但将夺下生涯第四个美网冠军，也会是他第24个大满贯赛锦标，追平澳大利亚传奇玛格丽特·考特（Margaret Court）的纪录。不过他受访时说，他不会聚焦于这个纪录，“因为以往我这么做时，会因为太过在意而表现失常，这回我将集中精神备战”。