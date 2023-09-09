上月称霸世界狮王赛 艺威体育会B队再夺全国冠军

称霸全球后再取得全国四连冠，艺威体育会B队希望拿下六连冠，第二次将常年奖杯永久收归囊中。

上个月在马来西亚世界狮王争霸赛夺冠的艺威体育会B队，再度凭借精湛技艺，摘下全国舞狮锦标赛自选高桩项目的四连冠。

第27届义安城全国舞狮锦标赛星期六（9月9日）晚上迎来备受瞩目的自选高桩决赛。从半决赛脱颖而出的八支队伍轮流上阵，在多根高桩上展现精湛狮技。

在半决赛以最高分9.52分晋级的大热狮队艺威体育会B队最后上场，以“艺胆雄威”为主题，先以歌曲《上海滩》开场，在数千名观众面前表演了15个难度动作，最后将绣球贴在门楣上。他们以9.54分完成四连冠，抱走6000元奖金，捧起义安城狮王杯。

艺威体育会B队上个月在马来西亚云顶举行的世界狮王争霸赛中，从全球各地36队中脱颖而出，成为14届比赛中首支夺冠的非马来西亚队伍，为我国争光。

陈学文（左）和卓伟乐在颁奖仪式结束后，和奖杯合照。（邬福梁摄）

放眼未来两年再称霸

夺冠搭档陈学文（26岁）和卓伟乐（24岁）说，他们希望未来两年能再接再厉，缔造六连冠，第二度将义安城狮王杯永久保留下来。根据赛制，只要任何一队达成三连冠，就可将奖杯收归囊中。

卓伟乐说，参加世界狮王争霸赛的压力固然更大，但他们在全国赛也有卫冕的压力。他说，虽然在他们之前上场的艺威体育会C队当时以高分取得领先，但无论谁夺冠，只要将冠军带回艺威最重要。

艺威体育会C队以9.45分拿下亚军，获得3600元。艺威原本可以包揽三甲，但原本获得9.26分的A队，在表演结束后被发现有团队安全人员佩戴手表违例，被扣0.5分，只得8.76分，最后拿下第四名，获得2400元。A队也拿下新设立的“最佳鼓乐造型奖”，获得500元。

关峰龙狮研究院以8.95分获得季军，并拿下同样新设立的“最佳道具设计奖”，两个奖项总和共得4000元。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆作为主宾之一，到场观赛及颁奖。

大批公众在星期六晚上聚集在义安城广场，观赏全国舞狮锦标赛。（邬福梁摄）

九仙宫体育会A队摘传统套路冠军

除了自选高桩项目，全国锦标赛也设有传统套路项目。决赛在星期五（8日）结束，九仙宫体育会A队继2019年后，以9.31分再次夺冠，抱走3000元现金。他们也摘下最佳道具设计奖，收获1000元。

新加坡文扬龙狮运动协会摘下亚军（9.13分，2300元）和最佳鼓乐造型奖。封艺体育会（新加坡）得到季军（9.06分，2000元）。

舞狮虽然来源于中国，但高桩项目却是在马来西亚诞生，传播到全世界。根据新加坡武术龙狮总会秘书长刘汉隆介绍，自选高桩和传统套路的不同之处除了一个在高桩，另一个在平地进行外，传统套路更着重于舞狮对传统故事进行的演绎，必须更忠实于故事，比赛时长介于10到15分钟。

至于在数米高桩上跃来跃去的高桩舞狮，则可加入更多创意性元素，故事性的占比较小，表演时间介于七到10分钟。