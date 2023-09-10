踢和北马其顿 意大利面临危机

上届欧锦赛冠亚军意大利与英格兰分别踢和北马其顿与乌克兰。这场和局对英格兰影响不大，对意大利而言则面临缺席另一大赛的危机。

英格兰队在2024年欧锦外围赛首次无法全取三分，同组的另一支欧洲劲旅意大利也没有把握追分的机会，陷得更深。

在本地时间星期天（9月10日）凌晨的欧锦C组外围赛上，英格兰与乌克兰踢成了1比1平局，过去五场外围赛首次无法击败对手。这原本为同组的意大利队创造了追分的利好环境，然而上届欧锦赛冠军蓝衣军团在另一场比赛与北马其顿踢成1比1，以三分之差落后乌克兰，位居第三。

意大利周三迎来关键战役

在目前的C组积分榜上，英格兰队以五赛积13分遥遥领先，晋级正赛几乎不存悬念。乌克兰以四赛积七分排名第二，意大利则以三赛积四分排名第三。本地时间星期三凌晨，意大利将在主场直接挑战乌克兰，这场比赛蓝衣军团若无法拿下饱受战火蹂躏的乌克兰，恐怕将面临2018年与2022年世界杯后，再一次缺勤大赛的危机。

这已不是意大利队第一次在面对北马其顿这个人口只有约200万人的小国时遭遇滑铁卢，在2022年卡塔尔世界杯欧洲区附加赛上，意大利就曾在主场被北马其顿1比0击败，错过该届世界杯。

斯帕莱蒂领军的首场比赛踢和北马其顿。（路透社）

新帅斯帕莱蒂无法取得开门红

这是意大利队新帅斯帕莱蒂（Spalletti）领军的首场比赛，而球队也在比赛中掌握了绝对的主动权，并由队长伊莫比莱（Immobile）在下半场开始后两分钟拔下头筹。然而北马其顿中场巴尔齐（Bardhi）在球赛第81分钟主踢自由球时轰出一记世界波，将比分扳平。

今年8月接手意大利兵符的斯帕莱蒂说：“我们丢球不多，但是我们应该更具攻击力。

“当战局变得混乱时，我们蒙受了损失，而且我们没有为重建稳固防守做好准备，因此解围时经常被他们的中场球员夺回球权。”

沃克（右）成功在对垒乌克兰的比赛取得个人的首个国际赛进球。（路透社）

英格兰外围赛首次丢分

在乌克兰对垒英格兰的比赛上，津琴科（Zinchenko）在球赛第26分钟为乌克兰建立1比0的优势，虽然曼市后卫沃克（Walker）攻入个人的首个国际赛进球，不过这个进球只能为英格兰扳平比分，无法带来胜利。这也是自去年世界杯复赛不敌法国后，英格兰队首次在比赛中陷入落后的逆境。

虽然未能全取三分，对英格兰晋级明年正赛预料不会产生太大影响。球队主帅索思盖特（Southgate）赛后表示在进攻不顺心时，确保不败是最重要的。

他说：“这是个艰难的场地。大家都感染到现场的气氛，非常特别。

“掌握了那么多球权，你当然会希望能创造更多机会，不过我们的进攻并不流畅。既然如此，你就得确保自己不输。能在落后的情况下追平，拿下一分，这对从外围赛晋级而言是非常重要的。”

乌克兰主帅雷布罗夫（Rebrov）则为球队能踢和之前战无不胜的英格兰队感到高兴。

他说：“球员为人民办了一场非常精彩的庆祝活动。现场气氛非常好，没有人想回家，当然这不仅仅是因为成绩。”

由于俄罗斯入侵乌克兰，导致乌克兰无法在主场进行比赛，只能转移到波兰的中立球场进行，纵使如此，在能容纳4万人的球场，仍然挤入了约2万名乌克兰球迷为球队打气。