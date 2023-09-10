与阿申纳分道扬镳 佩佩投奔土超

（伦敦综合电）当初以创球会转会费纪录加盟的科特迪瓦前锋佩佩（Pepe）证实提前与“炮兵”阿申纳（Arsenal）解约，加盟土耳其球会特拉布宗（Trabzonspor）。

这位28岁的球员于2019年以创纪录的7200万英镑（约合1亿2000万新元）加盟炮兵，但他的表现未能达到预期。随着萨卡（Saka）的崛起，佩佩在主帅阿特塔（Arteta）的队伍中逐渐失宠，随后又被租借至法甲球会尼斯（Nice）。上赛季，佩佩在28场比赛中只踢入八球。

阿申纳在一份声明中说：“我们可以确认佩佩将离开球队，我们已经同意立即终止合同……阿申纳的每个人都感谢佩佩在效力球队期间所做的贡献，我们祝愿他未来一切顺利。”

佩佩在为炮兵出战的112场比赛中踢进27球。

与此同时，这家土耳其超级联赛球会在他们的社交媒体平台X（前称“推特”）上发布了一段视频。视频中，佩佩在一架私人飞机上说：“我来这里是为了成为冠军并取得成功。”

意大利知名体育记者法布里齐奥·罗马诺（Fabrizio Romano）星期六（9月9日）也在个人社交媒体平台上配图并写道：“佩佩签署了他作为特拉布宗新球员的合同。合同截止为2024年6月，另外还有一年的选择权。”

目前特拉布宗在土耳其超级联赛中排名第七位。