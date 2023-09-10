逆转阿丽娜取胜 可可美网首度封后

（纽约综合电）2023年大满贯赛已经结束，今年四大满贯冠军得主属于不同球员。美国新星可可·高芙（Coco Gauff）于本地时间星期天（9月10日）凌晨，在落后的情况下以2比1逆转阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），夺得美国网球公开赛锦标。

年仅19岁的可可成为1999年美国“黑珍珠”塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）后，第一个不到20岁就夺下美网锦标的东道主球员。

此役过后将登顶世界第一的阿丽娜来势汹汹，首盘以6比2轻松拿下，眼看第二个大满贯冠军即将到手，顽强的可可在坚实的防守下寻找突破机会。最终，失误越来越多的阿丽娜葬送好局，可可以6比3、6比2完成逆转，赢得个人首个大满贯冠军的同时，本周的世界排名将来到职业新高——世界第三。

可可：不相信我的人让我“燃烧”得如此闪亮

这是可可的第二个大满贯决赛，她去年在法国公开赛不敌波兰好手伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek），屈居亚军。此役夺冠，她说：“这对我来说意义重大，我在这一刻仍感到难以置信。去年法网失利让我很伤心，这一刻比我想象的还要甜蜜。”

可可也感谢那些质疑她的人，“老实说，也谢谢那些不相信我的人。那些以为是在给我的火焰泼冷水的人，其实你们让我的火烧得更旺，让我现在燃烧得如此闪亮”。

可可在14岁时就以美国天才少女身份出道，当时她获得温布登锦标赛正赛席位，但她真正的实力爆发是在这两年。可可不仅打入法网决赛，今年还赢得辛辛那提站和华盛顿站冠军，本届美网也以六号种子身份出战。

尽管这场失利让阿丽娜无缘赢得今年第二个冠军，但她也凭着美网登顶世界第一，也不算没有收获。

年初赢得澳洲公开赛的她说：“是的，这可能就是为什么我现在不是超级沮丧的原因。”

她笑着补充说道：“如果你允许我这么说，我今晚肯定会去喝一杯。我们是运动员，但有时我们会喝酒，不过不会多。”