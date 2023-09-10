友谊赛轻取德国 日本主帅：球队仍有不足

（沃尔夫斯堡综合电）日本星期六（9月9日）在一场友谊赛中客场4比1大胜德国，日本队主帅森保一赛后谦逊表示，在亚洲杯开赛之前，球队实力还有待改进。

该场比赛，日本开场仅11分钟便由前锋伊东纯也打破僵局，尽管萨内（Sane）在八分钟后助德国扳平比分，但仅仅三分钟后，伊东纯也再次助攻上田绮世，让日本再次夺回领先权。

德国中场萨内（左）在日本边锋三笘薫面前攻入一球，助德国队扳平比分。（法新社）

此后，德国虽然疯狂进攻，却迟迟无法攻破日本球门。相反，日本主帅森保一在比赛尾声通过换人终结了比赛。替补登场的久保健英两次送出助攻，同样替补登场的浅野拓磨和田中碧连进两球，帮助日本队4比1取胜。

该场胜利也不禁令人回想起去年的卡塔尔世界杯，日本2比1战胜德国，导致德国在小组赛阶段出局。

日本主帅森保一认为，很多日本球员在德甲学到了很多东西，所以对东道主深表感谢。（法新社）

森保一：虽给德国施加压力 但球队仍须进步

森保一赛后表示，他的球队虽然“给德国施加了很大的压力”，但球队依然有需要进步的地方。“我们需要踢得更加紧凑，每个人都必须防守，每个人都需要进攻，大家需要在场上更灵活地做出反应。”

森保一也说，尽管战胜了德国，但德国队“仍然是世界顶级球队之一”。他也感谢德国和德甲近年来推动了日本足球的发展。

他说：“（足球发展）总是有好的时期和不好的时期……我们正处于一个好的发展阶段。我想要强调的是，我们得到德国和德国教练的大力支持……很多球员在德甲都学到很多东西。我们非常感谢德国。”

本届亚洲杯将于2024年1月在卡塔尔拉开战火，四届亚洲杯冠军队伍日本队现在已经连续赢得三场比赛。

弗里克：日本队在进攻和防守上技术娴熟

与此同时，德国主帅弗里克（Flick）赛后也对日本的表现给予称赞。他坦言，蓝武士近些年的发展也有很多可取之处。“你可以看到他们在进攻和防守方面有多么地娴熟。我们需要向他们学习。”

虽然德国队近期表现不佳，但弗里克依旧相信，自己是德国主帅职位的合适人选。他说：“我们准备得很好，我们为每一个对手都做好了准备——这毋庸置疑。我们对正在做的事情很有信心，这就是为什么我想继续（担任德国队主帅）。”