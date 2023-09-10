阿尔卡拉斯宣布退出戴维斯杯

（纽约路透电）在美国网球公开赛半决赛吞下败仗后，西班牙好手阿尔卡拉斯（Alcaraz）星期天（9月10日）宣布，他将退出本月举行的戴维斯杯。

阿尔卡拉斯是上届美网冠军，此役落败后，他的世界第一宝座本周将易位给塞尔维亚名将乔科维奇（Djokovic），他当时在半决赛不敌前赛会冠军、俄罗斯的梅德韦杰夫（Medvedev）。

阿尔卡拉斯决定退出戴维斯杯后，他的位置将由35岁老将拉莫斯取代。

阿尔卡拉斯在社交媒体X（原Twitter）写道：“我真的很期待能在巴伦西亚为西班牙出战戴维斯杯，但经过长时间的巡回赛后，我必须听从身体的声音。我得暂时让身体和心理休息一下，是时候给自己充电了。祝西班牙队好运！我会支持你们的！”

西班牙网球联合会也发表声明称：“拉莫斯将代替阿尔卡拉斯，参加下周在巴伦西亚举行的戴维斯杯决赛小组赛。”

西班牙网球联合会同时宣布费雷尔（Ferrer）为西班牙队的新队长。

西班牙一共六次赢得戴维斯杯锦标赛，最后一次是在2019年，当时的夺冠队伍是纳达尔（Nadal）、阿古特（Agut）、格拉诺勒斯（Granollers），以及洛佩兹（Lopez）。

戴维斯小组赛将于9月12日至17日举行，由于纳达尔还未回归，随着阿尔卡拉斯的退出，西班牙队实力遭到重大打击。他们与捷克、塞尔维亚，以及韩国同处C组，每组排名前二的球队将晋级11月21日至26日举行的淘汰赛。