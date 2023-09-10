德国首夺男篮世界杯桂冠 美国爆冷无缘奖牌

德国在本届男篮世界杯赛场一路过关斩将，以全胜战绩收获队史首座世界杯冠军。美国队则不敌加拿大，连续两届赛事无缘奖牌。

（马尼拉综合电）男篮世界杯星期天（9月10日）在马尼拉结束最后一天的争夺，德国凭借在第三节的超强发挥，以83比77战胜塞尔维亚，队史首夺男篮世界杯冠军。加拿大则是经加时以127比118战胜实力强劲的美国，赢得本届赛事的季军。

德国与塞尔维亚的比赛，上半场双方战成47平。直到第三节，德国成功限制住了塞尔维亚的前场发挥，单节仅让对手得到10分，德国以69比57进入第四节。末节争夺，塞尔维亚掀起疯狂反扑，单节砍下20分，净胜德国六分，但无奈第三节失分过多，追分无果，遗憾收获亚军。

值得称赞的是，本届男篮世界杯，德国一路过关斩将，是唯一保持不败的球队。施罗德（Schroder）是球队本届赛事的获胜功臣之一，此役他一人独得全场最高28分、两个篮板和两次助攻。

施罗德（白衣）单手暴扣，震慑全场。（法新社）

美国再爆冷门无缘奖牌

稍早前在马尼拉举行的季军争夺赛中，美国再次表现欠佳，经加时以118比127不敌加拿大，无缘奖牌。

该场比赛，双方在常规时间战成111平，美国的布里奇斯（Bridges）最后一罚故意不中，并成功抢到篮板，在比赛还剩下0.6秒时底角三分出手命中，将比赛拖入加时。

布里奇斯（白衣）成功投中底角三分，将比赛拖入加时。（法新社）

然而到加时赛中，美国手感全无，加拿大的吉尔杰斯—亚历山大（Gilgeous-Alexander）连砍八分率队奠定胜局，最终加拿大以127比118力克美国男篮夺得铜牌。

布鲁克斯（Brooks）狂砍39分，创个人本届赛事得分新高；吉尔杰斯—亚历山大同样送出31分和12次助攻数据。加拿大凭借两人的出色发挥，让美国六人得分上双的事实变得暗淡无光，爱德华兹（Edwards）空砍全队最高的24分。

面对爱德华兹的防守，加拿大控卫布鲁克斯（红衣）强势取分。下赛季将效力于休斯敦火箭的他此役狂砍39分，创个人赛事得分新高。（法新社）

加拿大主帅费尔南德斯（Fernandez）认为，这支球队将对加拿大国家队的未来发展造成深远的影响。他也说，从备战男篮世界杯开始，球员们每天都来训练，“他们每天都进步至少1%，本场比赛他们很好地向世人展示了我们真正的实力。”

值得一提的是，这是加拿大首次闯进世界杯半决赛，同时也是国家队自2000年以来首次获得夏季奥运会参赛资格。美国则是连续两届赛事无缘奖牌。

美国男篮主帅科尔（Kerr）说：“我为我们的队员感到难过。在过去的六个星期里，他们真的投入了很多。

“他们一直在战斗，尽一切可能坚持下去。布里奇斯投中了一个不可思议的球，迫使比赛进入加时，但遗憾我们哑火了。”

随着本场比赛的失利，明年的巴黎奥运会，想必将是美国男篮的一次救赎之战。