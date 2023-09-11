中国高球女将殷若宁荣登世界第一

（华盛顿法新电）中国高尔夫球女将殷若宁在星期天（9月10日）的LPGA皇后城锦标赛收获第三名，成功升至世界排名第一，这也让她成为了继冯珊珊后，第二位登上世界第一宝座的中国女球员。

冯珊珊是在2017年11月至2018年4月达到此成就。

20岁的殷若宁在皇后城锦标赛的最后一轮打出了低于标准杆五杆的67杆成绩，最终排名第三，虽无缘晋级加洞赛，痛失争冠机会，但排名前四的成绩已让她争取到足够积分，在世界排名上登顶。

将加入冯珊珊团队 出战杭州亚运会

殷若宁在赛后受访时说：“这太神奇了，我现在的脑子一片空白。

“这对我来说意义重大，犹如美梦成真。我鸡皮疙瘩都出来了，因为世界第一是我追逐珊珊所迈出的巨大一步。”

冯珊珊是现中国高尔夫球队主教练，而殷若宁将在来临的杭州亚运会加入她的团队。

对此，殷若宁说：“我没有太多的机会和珊珊说话，但我非常期待回到中国出战亚运会，以及和她有更多的相处时间。”

第三名足以升上世界第一宝座

虽说对升上世界第一感到有些不可思议，但殷若宁坦言，此前就知道自己有望在本周后登上世界第一宝座。她说：“本周之前，我知道这取决于最终的成绩，我可以成为世界第一，我一直谨记这一点。

“我在最后一洞时看了看领先榜，心想：‘好吧，又是一个以第三名完赛的星期，但我想我可以成为世界第一了。”

殷若宁在近期参加的五站比赛中，有四次排名第三。