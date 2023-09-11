美网勇夺第24个大满贯 乔科维奇史上最佳无争议

今年连赢澳网和法网后，尽管折戟温网，乔科维奇没再浪费机会，夺得今年美网锦标。现年36岁的乔科维奇职业生涯已经四次完成单赛季三个大满贯壮举，即便是老对手纳达尔和费德雷尔都未能达成此成就。

（纽约综合电）塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）星期一（9月11日）在美国网球公开赛直落三盘战胜前赛会冠军、俄罗斯好手梅德韦杰夫（Medvedev），捧起个人第24个大满贯锦标，与退役名宿玛格丽特·考特（Margaret Court）并列成为史上最多大满贯冠军的球员。

乔科维奇与梅德韦杰夫的这场美网决赛让人想起2021年，当时乔科维奇还差美网就能实现单赛季全满贯（即包揽四大满贯冠军），但梅德韦杰夫粉碎了乔天王的愿望。乔科维奇今年在不久前的温布登锦标赛决赛不敌西班牙小将阿尔卡拉斯（Alcaraz），此役冲击赛季第三个大满贯锦标终于如愿以偿。

乔科维奇在众多媒体面前展示他的冠军奖杯。（法新社）

职业生涯内 共完成四次单赛季赢得三个大满贯

单赛季赢得三个大满贯，现年36岁的乔科维奇职业生涯一共完成过四次，分别是在2011年、2015年、2021年和2023年。即便是老对手纳达尔（Nadal，一次）和费德雷尔（Federer，三次）都没完成过这么多次。

此役过后，乔科维奇在大满贯数量上领先纳达尔（22个）和费德雷尔（20个）。

重返世界第一的乔科维奇此役与年轻九岁的梅德韦杰夫展开争冠战，首盘以6比3轻松拿下后，他在次盘遭到艰巨挑战，一度被推向失利边缘。不过他在抢七大战中化解危机，以7比6（7比5）胜出。第三盘，梅德韦杰夫无法再给发挥出色的乔科维奇造成困难，后者再以6比3拿下比赛。

梅德韦杰夫：输得心服口服

27岁的梅德韦杰夫一共打进过五次大满贯决赛，但只赢过一次，其他的都分别输给乔科维奇和纳达尔。这次不敌乔科维奇，梅德韦杰夫心服口服，他在颁奖礼上说：“首先我想问诺瓦克（乔科维奇），你怎么还在这里？玩笑归玩笑，这是我们的第三个决赛，希望不会是最后一个，因为你还会继续打很多决赛，我不知道你什么时候会放缓脚步。

“我自认职业生涯还不错，拿了20个冠军，而你光是大满贯就拿了24个。哇！”

乔科维奇进入30岁之后，在实力和统治力上碾压年轻一代。30岁之前，他的大满贯决赛胜率仅是12胜9负；30岁之后，决赛胜率却是12胜3负。

夺得大满贯第24冠后，乔科维奇穿上印有代表科比（前NBA球员）的24号特制T恤，向已故好友致敬。（法新社）

夺得大满贯第24冠后，乔科维奇还向他已过世的昔日好友科比·布赖恩特（Kobe Bryant）致敬。他穿上特别制作的24号T恤，上面印着两人的合照。

乔科维奇解释道：“如果我最终有机会赢得比赛，我想穿上这件T恤。科比是我的好朋友，我们聊了很多关于胜利的心态。当我在伤病中挣扎时，他是我最依赖的人之一。他总是愿意提供任何建议。

“我认为24号是他代表湖人队和世界篮球，成为传奇球员的球衣。”

乔科维奇从费德雷尔和纳达尔时代的夹缝中脱颖而出，曾是追赶者的他如今早已完成了超越，不论是在大满贯数量还是世界第一周数上，被誉为网坛史上最佳运动员（G.O.A.T）已无争议。