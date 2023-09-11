台湾做战术尝试 雄狮或将迎来大考

通过上一场与塔吉克斯坦的比赛，雄狮主帅西谷隆之称球队在进攻和防守两端仍存在漏洞须再弥补，尤其须加强锋线上的实力。

在上一战0比2输给塔吉克斯坦后，“雄狮”新加坡国家足球队主帅西谷隆之希望能加强球队攻防两端的实力，以迎战接下来对阵台湾的友谊赛。同时，雄狮也希望借这最后一次“以赛代训”的机会，及时作出调整，备战2026年美加墨世界杯亚洲区外围赛。

雄狮将在碧山体育场与台湾进行友谊赛

雄狮将于星期二（9月12日）晚在碧山体育场与到访的台湾进行一场友谊赛。此前双方两次交手，新加坡都以一球告负。而近三场比赛，台湾取得一胜二和的不败战绩，新加坡则取得二和一负的战绩。

两队最近一次碰头是在2018年3月，当时是2019亚洲杯资格赛的最后一轮，台湾1比0主场取胜，当时执教台湾的也是现今的主帅怀特（White）。

时隔五年再次交手，怀特对赢球依然有信心，不过他也认为，比赛结果固然重要，但更重要的是想要看到球队的整体表现有所改善。他于星期一（11日）在安国酒店（Amara Hotel）出席雄狮对台湾友谊赛赛前记者会，并在会上透露：“我们要在战术上做尝试，在世界杯外围赛来临之前，进一步提升球队战力。”

上周，台湾刚刚结束一场与菲律宾的友谊赛，双方1比1握手言和。怀特在赛前记者会上对新加坡的实力称赞了一番。他形容，对阵菲律宾的比赛，更多的是身体上的对抗，对阵新加坡的比赛则更考验技巧。“新加坡球员有技术，速度也快，我期待来临的这场比赛。”

宋义勇：会在国际舞台尽力复制球会状态

雄狮主帅西谷隆之星期一在赛前记者会上，提及前一场输给塔吉克斯坦的友谊赛。他表示，对于赛果，他感到很失望，通过这场比赛，他发现球队在进攻和防守上仍存在漏洞须再弥补，尤其是在锋线的实力上。

西谷隆之也补充，台湾是一支在进攻端踢得非常积极主动的球队，因此如何限制住他们的进攻，将是星期二晚比赛的关键。

排名方面，目前台湾世界排名第153位，略优于雄狮的第158位。

阵容方面，雄狮中后卫伊凡·范迪（Irfan Fandi）因小腿伤势尚未痊愈，此役出战成疑。他的两名弟弟、锋线强将伊山·范迪（Ikhsan Fandi）和伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）去年底受伤后仍未痊愈，将继续缺阵。

不过，被新加坡国家队从印度尼西亚超级联赛泗水伯斯巴雅队（Persebaya Surabaya）召回的宋义勇，将在比赛中亮相。他在赛前记者会上透露，自己在球会踢的每一场比赛都踢满90分钟，因此信心十足。他也说：“我目前的身体状况很好，会尽最大努力在国际舞台上复制我在球会的状态。”

雄狮外围赛将战关岛

在这场热身赛后，雄狮将开启世界杯亚洲区外围赛之旅，首回合于10月12日晚坐镇碧山主场迎战关岛，次回合于10月17日转战关岛。获胜者将入围小组赛C组进行第二阶段比赛，同组队伍有韩国、中国和泰国。