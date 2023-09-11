惨败日本 德足总开除主帅弗里克

（柏林法新电）距离2024年欧洲足球锦标赛开赛仅有九个月时间，德国足总在球队热身赛遭日本4比1羞辱后，果断开除主帅弗里克（Flick）。

德国足总星期天（9月10日）作出开除主帅的宣布，58岁的弗里克因此成为自1926年以来首名被开除的德国主帅。竞赛总监沃勒尔（Voeller）将暂时担任临时主帅位置。沃勒尔曾经带领德国参加2002年世界杯，并成功踢入决赛。

德国足总会长诺伊恩多夫（Neuendorf）表示，在经历了一连串叫人失望的成绩后，总会别无选择，只能开除弗里克。

诺伊恩多夫在一份文告上说：“欧锦赛即将在我们的国家举行，我们需要一个士气高昂，并且充满自信的团队。”

诺伊恩多夫也表示，开除弗里克是至今最艰难的一次决定。

担任球队临时主帅的沃勒尔指出，自从去年年底卡塔尔世界杯后，弗里克在改造球队上得到了所有的支持。作为欧洲顶级强队，德国在卡塔尔世界杯小组赛出局，引起德国球迷的不满。

沃勒尔说：“与日本的比赛让我们看到，在现有环境下，我们无法取得更多的进步。”

目前赋闲在家的拜仁慕尼黑（Bayern Munich）前主帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）与法兰克福（Frankfurt）前主帅加斯拿（Glasner），被认为是最有可能取代弗里克的人选。