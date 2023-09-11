“唇吻门”风波落幕 西班牙足总会长宣布辞职

（巴塞罗那综合电）西班牙足总会长卢比亚莱斯（Rubiales）星期天（9月10日）宣布辞职，延烧了近三个星期的“唇吻门”事件也算是告一段落。

据路透社报道，卢比亚莱斯在一份声明中宣布了辞职决定，他称自己已经无法履行足总会长的职务。西班牙足总随后证实，卢比亚莱斯已经向临时会长佩德罗·罗查（Pedro Rocha）递交了辞职信。

路透社也称，过去几天，卢比亚莱斯遭到了来自多方的压力，这些压力迫使他做出了辞职的决定。

卢比亚莱斯在声明中说：“在国际足联迅速对我进行禁足和对我展开其他诉讼后，我很明显无法回到原来的职位上。”卢比亚莱斯也表示，他已辞去了欧洲足联副主席的职务。

在8月20日进行的女足世界杯决赛赛后，卢比亚莱斯在夺冠庆祝活动中嘴对嘴亲吻球员珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso），从而引发了这次的“唇吻门”事件。卢比亚莱斯称，这一吻是双方自愿的，直到上星期天之前，他都没有理会球员、政府官员和其他人要求他辞职的呼声。

在卢比亚莱斯辞职的消息传出后不久，西班牙代理劳工部长约兰达·迪亚兹（Yolanda Diaz）便在社交平台上发文称：“这个女权主义国家的进步越来越快。我们生活的转变和改善是不可避免的。我们支持你，珍妮弗，我们也支持所有的女性。”