“冲刺王”卡文迪许伤愈 10月来新参加环法绕圈赛

（新加坡讯）脚踏车运动“冲刺王”马克·卡文迪许（Mark Cavendish）将亮相今年10月举行的环法保诚保险新加坡绕圈赛，向我国人民展示他的魅力。

第二届环法保诚保险新加坡绕圈赛将于下个月28日和29日举行，传奇人物卡文迪许确认参赛。他是环法脚踏车赛段夺冠最多的选手之一，去年就亮相过本地举行的首届环法绕圈赛。

38岁的卡文迪许今年6月以34场环法赛段冠军追平了名宿艾迪·莫克斯（Eddy Merckx）的纪录，原本有望超越对方，却不幸在7月的环法第八赛段发生意外，导致锁骨骨折。卡文迪许曾透露，他将在2023年赛季结束后退役，这意味着新加坡站很可能是本区域脚踏车迷最后一次亲眼看他比赛的机会。

赛事组织者EVOKE EXP总经理吴慧沁在文告上说：“我们很高兴地宣布，有六名明星选手将亮相今年的环法保诚保险新加坡绕圈赛。卡文迪许是去年最受车迷欢迎的选手，他最近受伤了，我们很感激他愿意再来比赛。

“他是冲刺王，这样的赛事非常适合他，希望他能以一场令人难忘的新加坡胜利来结束他辉煌的职业生涯。我们在未来几周将公布更多名字。”

除了卡文迪许，赛事组委会星期一（9月11日）公布的另外五个名字还有：“山地王”朱利奥·奇科内（Giulio Ciccone）、佩洛·毕尔巴鄂（Pello Bilbao）、新城幸也、维克多·拉斐 （Victor Lafay）以及阿克塞尔·辛格 （Axel Zingle）。