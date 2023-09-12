九球狂胜卢森堡 葡萄牙创队史最大胜利

（巴塞罗那综合电）葡萄牙队史最佳射脚克·罗纳尔多（C Ronaldo）禁赛缺勤，布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）挺身而出，带领球队在本地时间星期二（9月12日）凌晨的2024年欧锦外围赛J组，以9比0狂胜卢森堡，收获队史最大比分胜利。

这名曼联（Man Utd）球星在比赛中贡献三次助攻，并且取得一个进球，成为球队大胜的最大功臣。伊纳西奥（Inacio）、贡萨洛·拉莫斯（Goncalo Ramos），以及若塔（Jota）都在比赛上梅开二度。葡萄牙的另外两个进球分别来自奥尔塔（Horta）与费利什（Felix）。

这场胜利令葡萄牙以六战全胜积18分、进24球，零失球的傲人成绩高居积分榜榜首，领先第二的斯洛伐克五分，卢森堡则以10分暂居第三。

除了球队小组赛全胜，新帅马丁内斯（Martinez）在卡塔尔世界杯，从桑托斯（Santos）手上接过球队教鞭后，也取得了全胜的佳绩。

进球功臣若塔说：“我们现在只是进入新教练时代的初始阶段，还在吸纳教练的理念。今天我们设下了未来比赛的一个参考点。”

与此同时，斯洛伐克也在同组的另一场比赛以3比0轻取列支敦士登，冰岛则以1比0力挫波黑。