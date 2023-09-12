沃勒尔：不会永久担任德国队主帅

（多特蒙德路透电）接替弗里克（ Flick），暂代德国国家足球队教头的沃勒尔（Voeller）强调，他不会永久性担任主帅位置，在找到合适人选后将会退居幕后。

沃勒尔担任过渡主帅 重在对垒法国友谊赛

63岁的沃勒尔是目前德国足总的竞赛总监，这名曾经为德国队赢过世界杯，也曾以主帅身份带领球队踢入2002年世界杯决赛的名宿指出，他担任过渡主帅的任务主要是本地时间星期三（9月13日）凌晨对垒法国的友谊赛。

他说：“对我而言，明天是一次性的比赛。我认为自己有义务帮球队完成这场比赛。我的目标是协助球队的新主帅，就像我为弗里克所做的一样，不过希望能取得更好的成绩。”

自去年卡塔尔世界杯小组赛出局后，德国足球水平每况愈下，近17场比赛中只赢下四场。1比4惨败给日本的友谊赛，更是德国足球38年来首次遭遇三连败。

对于被委任为过渡主帅，沃勒尔说：“我知道目前的处境，我真的不想做，是他们说服了我。”

德国足总将物色合适人选担任主帅

沃勒尔也指出，在10月14日对垒美国和之后对垒墨西哥的友谊赛前，德国足总将物色合适的人选担任球队主帅。

市场传言拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的前任主帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）将取代弗里克，沃勒尔不愿意介入谈论。

他说：“显然，很多名字会出现在谈论中，不过我也知道不要对任何的名字发表评论。我很有信心在三个半星期，我们将选出新的主帅。”