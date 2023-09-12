尤文图斯队波格巴药检呈阳暂被禁赛

（都灵路透电）效力于尤文图斯（Juventus）的法国球星波格巴（Pogba）因被验出服食禁药睾酮（testosterone），将暂时被禁赛，最严重可被禁赛长达四年。

意大利国家反兴奋剂法庭星期一（9月11日）指出，在8月20日意甲首轮尤文图斯3比0战胜乌迪内斯赛后进行的药检中，波格巴的A样本被验出有非自体产生，能增强运动员体能的睾酮。

目前正等待B样本化验结果出炉

30岁的波格巴在那场比赛中，全场坐在替补席上，没有上场。目前他正在等待B样本的化验结果。尤文图斯指出，他们已得知禁赛令，正在评估接下来该怎么做。

波格巴的经纪人皮门塔（Pimenta）告诉意大利媒体，在B样本结果出炉前，他们无法再置评，但强调波格巴肯定不是有意违规。

如果波格巴确实服用禁药，他可能面临长达两年到四年的禁赛令，这将让他目前不顺遂的职业生涯雪上加霜。

他去年从曼联（Manchester United）自由转会到尤文图斯，第二次为后者效力。但受到膝盖和大腿伤势困扰，他在上赛季只上阵过10次。他也因接受了膝盖手术，错过去年的卡塔尔世界杯。他本赛季也没有首发上阵过，只替补上阵了两场比赛。

此外，波格巴去年也因被二哥马蒂亚斯·波格巴（Mathias Pogba）及儿时玩伴组团勒索，便曾想抛弃名利，从球场退役。也是职业球员，但目前没有东家的马蒂亚斯曾在去年9月被拘留三个月。他一概否认弟弟的指控。