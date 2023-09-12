骆建佑杨佳敏星期三亮相香港公开赛

中国羽毛球公开赛结束后，我国羽队本周转战香港公开赛（超级500赛），头号男女单骆建佑和杨佳敏将在星期三（9月13日）出场，力争次圈资格。

骆建佑首圈对阵法国球员波波夫

世界排名第九的骆建佑的首圈对手是世界排名第29的法国球员克里斯托·波波夫（Christo Popov），这是两人在短短三个月的第三次交手。

骆建佑在6月的新加坡公开赛意外不敌波波夫后，在上周的中国公开赛实现复仇，将交手记录扳至1胜1负。此役第三度交手，骆建佑盼能延续胜势，继续挺进。

骆建佑此次会以赛会六号种子身份出战，他所处的四分之一区的种子球员已退赛。若状态不俗，他将有希望一路打进半决赛。在这过程中，骆建佑最大的对手是陆光祖（中国）或西本拳太（日本）。

杨佳敏首圈将与马国球员吉苏娜交手

女单方面，杨佳敏与三号种子卡罗琳娜·马林（Carolina Marin，西班牙）、五号种子玛丽斯卡（Mariska，印尼）同处四分之一区，她首圈将与来自马来西亚的资格赛球员吉苏娜争夺晋级资格。

我国男双骆建贤（左）和郭俊良在资格赛不敌前世界冠军。（庄茗云提供）

杨佳敏已经许久未在巡回赛和吉苏娜交手，她们最后一次隔网相对是在2016年，当时的胜者是吉苏娜。

而我国混双组合许永凯／陈薇涵的首圈对手则是印度组合卡普尔／西吉。

星期二（12日）只进行一场新加坡球员的比赛。世界排名第73的我国男双在资格赛挑战2014年世锦赛冠军得主、韩国组合高成炫／申白喆，经过39分钟的激战后16比21、19比21败下阵来，无缘闯入正赛。