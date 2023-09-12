詹姆斯和柯里等球星 有意加入美国奥运队

（洛杉矶综合电）美国男子篮球队在刚结束的世界杯空手而归，但在下一项大赛巴黎奥运会可能会组成星味更强的“梦之队”。詹姆斯（James）、柯里（Curry）、杜兰特（Durant）等美国职业篮球赛（NBA）球星有意参赛，放眼为美国夺下五连冠。

据《竞技报》报道，曾为美国两度拿下奥运金牌的洛杉矶湖人球星詹姆斯（四届NBA总冠军得主），已开始“招兵买马”，联系多位NBA球星。

ESPN也称，同样也有四枚NBA总冠军戒指，但从没参加过奥运的金州勇士大将柯里，也有兴趣为勇士主帅克尔（Kerr）执教的美国队出战。克尔率领的“平民”美国队，上周在男篮世界杯只取得第四名，连续两届无缘奖牌。

杜兰特（左）和格林出席上个月美国备战男篮世界杯，对垒波多黎各的友谊赛。（法新社）

詹姆斯也联络了效力于菲尼克斯太阳的杜兰特、湖人队友戴维斯、勇士的格林（Green），以及波士顿凯尔特人的塔图姆（Tatum）参加奥运会。勇士的保罗（Paul）和太阳的布克（Booker）也有意参赛。

NBA料推更严格规定 处罚收起主力球星队伍

如果这些曾入选NBA全明星队的球员亮相巴黎奥运，这意味着他们接下来一年的比赛负担将更重，因为NBA本周料将推出更严格规定，处罚在比赛中收起主力球星的球队。

根据ESPN和《竞技报》报道，这个料在星期三（9月13日）推出的新规定，将不允许各队同时让多过一名在过去三个赛季入选全明星阵容或赛季最佳阵容的球星休战。首次违规的队伍将被罚款10万美元，再犯罚款25万美元，下来每次重犯都要被重罚100万美元。

NBA此前已规定，球员必须完成82场常规赛中的最少65场比赛，才有资格角逐赛季最有价值球员等奖项。如今这一新规定加上将在来临赛季推出的季中赛新赛制，将保证球星的出战次数，有助于NBA谈妥新转播权。

不过，球队若有连续两天的背靠背比赛，可事前申请让队内35岁或以上的球星，及职业生涯在常规赛上阵超过3万4000分钟或1000场NBA比赛的球星休战。