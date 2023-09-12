老瓦杯阵容出炉 中国名将马龙领衔亚洲队出战

首届老瓦杯于11月23日至26日，在斯德哥尔摩举行，以马龙为首的亚洲队将对抗“德国双雄”波尔和奥恰洛夫坐镇的世界队。

结束四年等待，瑞典乒乓球名宿“老瓦”瓦尔德内尔终于确定首届“老瓦杯”（Waldner Cup）的参赛阵容和比赛地点。

瓦尔德内尔星期二（9月12日）宣布，比赛将于11月23日至26日，在斯德哥尔摩水滨会议中心（Stockholm Waterfront Congress Centre）举行，中国名将马龙将带领亚洲队出战。

老瓦杯一共进行四天，但其中只有两天才有比赛。这是一项类似高尔夫球莱德杯和网球拉沃尔杯的男女混合赛事，世界队将对垒亚洲队。

马龙是队长 石川佳纯以副队长身份协助

来自中国的双圈大满贯得主马龙是亚洲队长，已退役的日本球员石川佳纯为副队长，旗下球员有陈梦（中国）、王楚钦（中国）、张禹珍（韩国）、林钟勋（韩国），以及马妮卡·巴特拉（印度）。

马龙说：“我一直都很敬重瓦尔德内尔，也想支持他和支持这项对乒乓球来说新鲜、有趣的赛事。这项赛事很像高尔夫的莱德杯，美国最好的球员与欧洲最好的球员交手。我们在老瓦杯也有同样的较量，这会是一场精彩的比赛。”

据了解，石川佳纯会以副队长身份协助队友和教练比赛事宜。她说：“我在5月时做出退役决定，但我很兴奋地宣布，我将以亚洲队副队长身份参加老瓦杯。很期待到时能在斯德哥尔摩见到大家。”

世界队成员则有“德国双雄”波尔与奥恰洛夫、勒布伦兄弟（法国）、雨果（巴西）、莫雷加德（瑞典）、伯纳黛特·斯佐科斯（罗马尼亚），以及阿德里安娜·迪亚兹（波多黎各）。

今年3月，瓦尔德内尔在我国与马龙、石川佳纯和勒布伦兄弟等球员互动，当时他向《联合早报》透露有意在11月举行老瓦杯。

图为瓦尔德内尔今年3月接受《联合早报》专访。（档案照片）

瓦尔德内尔星期二接受《联合早报》专访时说：“石川佳纯主要会协助马龙，比如安排什么球员上场比赛。至于她会不会上场比赛，就看她的意愿如何。”

中国球员里只有马龙、陈梦和王楚钦亮相，瓦尔德内尔说：“我们和中国乒协有良好的沟通，马龙支持这项比赛很久了，所以他会参加，陈梦和王楚钦也都想参与。樊振东和孙颖莎等球员没来，是因为我们之前谈话时了解到他们的行程繁忙，无法参与。如果他们想来，我们无限欢迎！”

瓦尔德内尔：希望让世界看见乒乓球之美

斯德哥尔摩水滨会议中心非常大，为配合老瓦杯他们会在现场设置多个乒乓球桌，让公众和小孩打球，以推广这项运动。瓦尔德内尔说，比赛期间球员也会到现场活动，到时会让公众和球员一起打球。

瓦尔德内尔希望他能够将乒乓球提升至另一个水平，不只是促进球员与球员之间的关系，也希望能让世界看见乒乓球之美。