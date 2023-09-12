雄狮热身赛力克台湾 主帅吁球员承担更多责任

主帅西谷隆之赛后承诺，会为球队和国家倾尽全力。与此同时，他也希望球员们能够站出来，承担起更多责任。

“雄狮”新加坡国家足球队星期二（9月12日）晚在碧山体育场进行的友谊赛中以3比1力克台湾，近四场热身赛迎来首胜。雄狮主帅西谷隆之称，在重新制定锋线战术后，球员们信心满满。同时，他呼吁球员们承担更多责任，为来临的赛事做准备。

本场比赛是2026年美加墨世界杯亚洲区外围赛前雄狮的最后一场热身赛，雄狮终于交出了一份令人满意的成绩单。

比赛开局，台湾便以归化球员安以恩为进攻核心，不断在前场分两路进攻，频频给雄狮后防制造险情。雄狮则屡次从左路发动进攻，但临门一脚总是欠缺一些灵光。

比赛第28分钟，前锋安以恩在门前接队友传中，头球破门，帮助台湾率先打破僵局。10分钟后，雄狮从右路发起进攻，结果前锋伊克巴尔·胡赛因（Iqbal Hussain）在禁区内被对方防守球员绊倒，裁判直指12码罚球点，中场宋义勇主罚命中，雄狮扳平比分。双方1比1进入下半场。

易边再战，双方的进球欲望更加强烈，场上也出现很多不必要的拉扯。比赛第63分钟，雄狮左路出现自由球机会，后卫陈汉玮接队友传中垫射破门，帮助雄狮反超比分。第81分钟，台湾发界外球，替补出场的前锋沙瓦·安华（Shawal Anuar）成功抢断，单刀杀入禁区直面门将破门，雄狮3比1取胜。

随着本场比赛获胜，雄狮与台湾近三次交手终于打下漂亮一仗。前两次交手，雄狮分别以0比1和1比2败北。

主帅西谷隆之赛后对球员们的表现给予肯定，他也承诺：“我们会为球队、为这个国家倾尽全力，但同样的，我们也希望球员们能够站出来，承担起更多责任。”

陈汉玮：球队若尽本分 不必太担心

值得一提的是，本场比赛的进球是26岁的陈汉玮近六场比赛的个人第三个进球。他赛后说，虽然上半场比赛对手不断给我方施压，但只要大家都执行好制定的战术，尽职尽责，就不会有太多顾虑。

他说：“在我个人看来，只要大家做好自己的本分，我们其实无须担心太多。从近六场比赛的表现来看，我们取得二胜三和一负的战绩，没必要太过担心。”

他也强调，球员应该展露出更多对赢球的渴望。“教练和助理教练能做的只能有那么多，所以很大程度上要看球员对赢球的渴望有多强烈，是否有效执行制定的战术。”

台湾主帅怀特赛后也恭喜新加坡赢得这场战役。他认为，台湾此役浪费太多机会，加上下半场体力锐减，导致球队吃下苦果。“这场比赛也为我们敲响警钟，让我们认清自身的不足，从而加以改进。”

幼狮2比2战平越南

相较于上一次交手，怀特认为，这次雄狮借助主场优势，踢了一场漂亮的比赛，而且在战术上面执行得很好，接下来台湾也需要更加努力。

本场比赛共吸引2189名球迷现场观战。

另一边厢，我国“幼狮”22岁及以下足球队也表现不俗，他们同一晚在两度落后的情况下，在U23亚洲杯C组外围赛最后一轮小组赛，2比2逼平小组实力最强的主队越南，但最终无缘出线。