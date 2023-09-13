香港羽球赛首圈 我国女单混双晋级骆建佑意外落马　

香港羽毛球公开赛（超级500赛）星期三（9月13日）展开首圈争夺，我国头号女单杨佳敏和混双夫妻档许永凯／陈薇涵顺利打响首炮，晋级下一圈，头号男单骆建佑却意外落马。

杨佳敏上午率先登场，只用了27分钟就以21比11、21比12战胜从资格赛打起的马来西亚选手吉苏娜。

她将在星期四（14日）举行的16强赛中，与五号种子玛丽斯卡（Mariska，印度尼西亚选手）交锋。杨佳敏在交手纪录上以两胜四负处于下风。两人上次对阵是在上个月底的世界锦标赛32强赛，杨佳敏当时三局落败。

骆建佑则在下午与他上个星期才在中国公开赛对上的法国球员克里斯托·波波夫（Christo Popov）交手。

当时在32强赛中直落两局拿下世界排名第29波波夫的骆建佑，这次却在21比12先胜一局的情况下，被对手以21比17、21比13逆转淘汰。

骆建佑：被对手滑倒影响

世界排名第九的骆建佑在赛后受访时说：“其实我本来打得很好的，直到他滑倒后，我就开始为他担心，有点心不在焉。身为一名球员，看他紧抱着自己的脚，他不怕，我都替他怕。虽然他后来打得很好，但我已经被影响了。”

波波夫是在骆建佑于第一局以18比9领先时不慎滑倒，他之后双手抱腿，露出了痛苦的表情，一旁的骆建佑显得有点不知所措。

虽然骆建佑顺利拿下该局，但次局便出现波动，在一度以11比6反超后又被波波夫超越，追平大比分。

到了关键局，骆建佑的状态更是直线下滑，在2比2后就一直扮演追逐者的角色，最终还是13比21落败，这也让波波夫在交手纪录上以2比1领先骆建佑。

许永凯／陈薇涵2比0击败印度组合

最后亮相的我国混双组合档许永凯／陈薇涵则和杨佳敏一样，以2比0击败对手，成功晋级次圈。

两人的首圈对手是世界排名稍稍高于他们的印度组合卡普尔／西吉。双方在第一局战得激烈，多次互换领先权，许永凯／陈薇涵最终以21比19险胜。

我国组合越战越勇，第二局很快就建立了优势，并且不断地扩大比分差距，最终以21比10拿下比赛。

他们将和中国新晋组合程星／陈芳卉争夺复赛资格。