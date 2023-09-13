德国炒帅后友谊赛胜法国 英格兰擒苏格兰

德国换帅如换刀，临时主帅沃勒尔带领球队取得久违的胜利，但他赛后仍坚持自己不会出任德国队正式主帅。

（多特蒙德综合电）刚解雇主帅弗里克（Flick）的2024年欧洲足球锦标赛主办国德国，本地时间星期三（9月13日）凌晨在友谊赛中反弹，以2比1勇挫世界杯亚军法国，告别五场不胜窘境。

作为欧锦赛主办国，德国不必参加外围赛。球队今年成绩惨淡，此前在友谊赛只取得一胜一平四败的战绩，上星期天（10日）更在主场被日本以4比1羞辱，成为压倒弗里克帅位的最后一根稻草。

德国队临时主帅沃勒尔（Worrall）让星期三迎来34岁生日的进攻老臣穆勒（Muller）重回首发阵容。穆勒也没有辜负主帅的期望，在第四分钟就首开纪录。这是他自去年6月以来取得的首个国家队进球。

萨内连续两场为德国进球，状态不俗。（法新社）

比赛在尾声进入高潮，德国“快马”萨内（Sane）第87分钟连续两场建功。但他一分钟后送出罚球，法国的格里耶兹芒（Griezmann）一蹴而就。不过德国还是守住优势，终结过去六次交手不胜法国的成绩。

沃勒尔和穆勒赛后都把这场难得的胜利，描述为一场“情感上的释放”。前者说：“我最喜欢的是我们在场上注入了正能量。不仅是成绩，这也在踢法和风格上表现了出来。穆勒则说，球队还有很长的路要走，不需要过度夸大胜利。

沃勒尔赛后也再度否认自己转正的可能性。作为德国足总的竞赛总监，他希望球队能在下个国际比赛日之前找到新帅。

马圭尔摆乌龙被嘲讽获主帅声援

马圭尔（右）虽然攻入乌龙球，不过英格兰主帅索思盖特依旧在赛后肯定了他对球队的重要性。（路透社）

英格兰也在友谊赛中客场以3比1战胜苏格兰，拿下这场足坛史上最悠久国家队交手150周年纪念赛的胜利。贝灵厄姆（Bellingham）、福登（Foden）和凯恩（Kane）各下一城，让英格兰保持着24年来未曾输给苏格兰的战绩。

在曼联（Man United）饱受压力的英格兰后卫马圭尔（Maguire）下半场替补上阵后自摆乌龙，并被苏格兰球迷嘲讽，不过英格兰主帅索思盖特（Southgate）赛后为他声援。

索思盖特批评外界长期对马圭尔的荒谬对待是个“笑话”。“我从没见过一名球员像他一样被这么对待。我不是指苏格兰球迷，而是指他被我们自家的评述员、足球专家等如此对待。”

西班牙比利时欧锦外围赛狂胜

西班牙球员不受足总会长卢比亚莱斯两天前辞职影响，连续两场取得大胜。（法新社）

欧锦赛外围赛方面，西班牙继上轮以7比1横扫格鲁吉亚后，本轮又以6比0狂胜塞浦路斯，在A组以六分之差排名第二，落后多赛一场的榜首苏格兰六分。费兰·托雷斯（Ferran Torres）梅开二度；上轮替补建功的巴塞罗那（Barcelona）小将亚马尔（Yamal）以16岁又61天之龄，成为西班牙历来最年轻的首发球员，虽没进球但表现出色。

同组的挪威则凭借哈兰德（Haaland）及厄德高（Odegaard）进球，2比1险胜格鲁吉亚，以七分排在第三位，保住前二晋级的希望。

C组的意大利则依靠弗拉泰西（Frattesi）梅开二度，2比1拿下乌克兰。目前意大利、乌克兰及北马其顿同积七分，不过意大利少赛一场排名第二，仍占据晋级主动权。

比利时前锋卢卡库（Lukaku）也攻入两球，帮助球队以5比0大胜爱沙尼亚，目前与奥地利以13分排名F组前二。

而在南美洲区世界杯外围赛，虽然梅西（Messi）全场坐板凳休息，但阿根廷仍以3比0轻取玻利维亚。巴西则凭借马尔基尼奥斯（Marquinhos）在第90分钟上演绝杀，1比0险胜秘鲁。巴西和阿根廷都拿下二连胜，排在前两名。