罗马尼亚网将西蒙娜因服禁药被禁赛四年

（伦敦综合电）罗马尼亚前世界第一网球女将西蒙娜·哈勒普（Simona Halep）因两度服用禁药被重罚禁赛四年，她表示将进行上诉力证清白。

国际网球诚信机构（International Tennis Integrity Agency）星期三（9月13日）确认，前WTA世界第一、两届大满贯冠军得主西蒙娜因违反网球反兴奋剂计划（TADP），独立法庭对她做出禁赛四年的处罚，禁赛期从2022年10月开始，持续到2026年10月。

国际网球诚信机构表示，西蒙娜两次违反网球反兴奋剂计划，第一次是2022年8月美国公开赛期间尿液检测被测出含有违禁药物罗沙司他（Roxadustat），第二次则是与运动员生物护照违规有关。

罗沙司他是一种可以合法用于治疗贫血的药物，但它同样出现在世界反兴奋剂机构的禁用名单上，因为它会增加血红蛋白和红细胞的产生，因此被认为是一种血液兴奋剂。

西蒙娜将上诉 并盼早日重返赛场

在被禁赛之后的第一时间，西蒙娜就发表了一份官方声明。她表示，自己对这一决定感到震惊和失望，她会对结果进行上诉，期待能够早日重返赛场。

西蒙娜在声明中说：“我把自己的一生都献给了网球这项美丽的运动。我非常认真地对待这项运动的规则，并为自己从未故意使用任何违禁物质而感到自豪。我不接受他们禁赛四年的决定。我打算向国际体育仲裁法庭上诉。”

在得知此事后，西蒙娜的老对手塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）在个人社交平台上发文称，“八是个更好的数字。”暗示自己应赢得个人第八座温布登锦标赛冠军。2019年，塞雷娜曾与西蒙娜在温网女单决赛相遇，结果塞雷娜以两个2比6败北，与奖杯失之交臂。